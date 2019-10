Dorost do osmnácti let si připsal další vítězství, když v utkání I. A třídy zvítězil na hřišti Olympie Zdice 5:1.

„Další zvládnuté utkání v řadě, byť herně to nebylo tentokrát optimální. Kluci se nedokázali přinutit k vyššímu tempu,“ zhodnotil šéftrenér dorostů Kladna Jan Pejša.

I. A třída – Olympie Zdice - SK Kladno U18 1:5 (1:2)

Branky: Tung 2x, Čermák, Charvát, Veselý

Sestava: Kindl - Veselý, Tyban, 46. Strnad, Mačura - Čermák, Chvojka (62. Halaj), Kukla, Charvát, Mysliveček (56. Grumlík) – Tung

Žáci do patnácti let odehráli druhé utkání v řadě na domácím hřišti. Bohužel ale nenavázali na předchozí vítězství a s Pískem prohráli 3:4. Zápas ovlivnily chyby domácích, které dokázali hráči Písku potrestat. „Chyby se stávají, ale my jich děláme až moc a to nás sráží. Jinak jsme v utkání předvedli spoustu pěkných akcí, ale bohužel jsme se porazili sami," řekl po utkání trenér Kladna Jan Procházka.

První bodovou ztrátu v soutěži zažili žáci do čtrnácti let, kteří s Pískem prohráli smolně 0:1 „Ukázkový příklad zápasu ve kterém lepší mužstvo prohrálo. Tentokrát se od nás štěstí otočilo zády, ale i to ke sportu patří. Jedeme dál a pokusíme se co nejlépe připravit na nejtěžšího soupeře v soutěži – Motorlet,“ řekl k utkání trenér Kladna Jaroslav Hamouz

ČDŽ U15 – SK Kladno – FC Písek 3:4 (2:3)

Branka: Fiala 2x, Kloček

Sestava: Vajshajtl - Rous, Kalina, Brabec (69. Kudak), Novák - Podivínský, Janega (41. Fajka), Fiala, Pavlík, Došek (61. Lank) - Kloček

ČDŽ U14 - SK Kladno – FC Písek 0:1 (0:0)

Sestava: Vojtíšek - Mikula (45. Požár), Chochola, Pospíšil, Hrudka (60. Řehoř L.) - Eška (20. Kůsa), Hamouz, Kolka (40. Řehoř M.), Pavlíček (65. Egrmaier) - Zoubek, Haluza (65. Beneš)

Žáci do třinácti let brzy prohrávali s Juniorem Chomutov 0:2, ale přesto se jim povedlo skóre zvrátit na 3:2. Nakonec ale přesto odešli poraženi 5:6. „Zápas rozhodla nevyrovnanost výkonů. Od skvělých výkonů několika hráčů až k podprůměrným,“ řekl Václav Feřtek, trenér Kladna.

Mladší žáci do dvanácti let prohrávali s Juniorem Chomutov vysoko 0:5. „V tomto utkání nám nevyšlo zhola nic. Se soupeřem na naší úrovni nám vše moc dlouho trvalo, nechtělo se nám běhat a všude jsme byli druzí. Ve středu nás čeká předkolo Ondrášovka Cupu a věříme, že se budeme prezentovat lepším výkonem,“ podotkli k utkání trenéři Kladna Josef Kučera a Marek Novobilský.

ČLŽ U13 – SK Kladno - Junior Chomutov 4:5

Branky: Chvapil 2x, Mucha, Procházka

Sestava: Hejkal - Halaj, Svoboda, Kolísek, Chvapil, Kelísek, Janát, Feřtek, Procházka, Jílek, Kopta, Mucha, Pavlík, Trousil, Adamus, Hašek, Kejzlar, Civín

ČLŽ U12 – SK Kladno – Junior Chomutov 0:5

Sestava: Nohava, Černý - Šťastný, Přerovský, Janouch, Brejník, Kučera Jakub, Antonov, Novobilský, Justra, Procházka, Polák, Kučera Josef, Mašl, Valach, Burle.

Jakub ANDRÝSEK