19 - Jindřich Novotný (Meteor Praha)

18 - Pavel Veselý (Březová), Jan Kopta (Most – Souš), David Halbich (Česká Lípa/Neratovice, 13+5)

17 - Bohumil Nádeníček (Slaný), Martin Boček (Chomutov)

15 - Matěj Šnobl (Kladno)

13 - Jiří Vokoun (Štětí)

12 - Petr Glaser (Most – Souš), Tobiáš Svoboda (Brandýs n. L.) Divizní derby: Kladno (v bílém) porazilo Slaný vysoko 8:0. Nádeníček a Pechr. Foto: Roman MarešZdroj: Foto: Roman Mareš

9 - Dominik Šíma (Kladno)

7 – Tadeáš Pospíšil (Kladno)

6 – Radovan Kroutil (Slaný)

5 – David Čížek (Kladno)

4 - Antonín Holub (Kladno)

4 - Jiří Jeslínek (Kladno)

