Na jednou místě se věnují trenéři malým fotbalistům, v každé skupince maximálně šesti, o kousek dál cvičí jejich mámy nebo tátové s kondiční trenérkou. Zajímavý nápad jak zaměstnat tréninkem celou rodinu.

„My už jsme zkoušeli trénovat děti v Kladně, ale abychom byli dva na třicet dětí, to je podle nás moc. V našem projektu jsme maximální hranici nastavili na šest dětí na jednoho trenéra,“ říká Tomáš Tichý. Jaroslav Trnka doplňuje, že se zaměřili na kategorii 4-7 let, starší děti pak bude zdokonalovat Vladimír Kolmistr, jehož talent kdysi respektovala i Evropa. „Naším cílem je předpřipravit děti k fotbalu a pak si už mohou samy vybrat, zda půjdou do klubu a do jakého. Vyberou si sami podle sebe. Na co registrovat třeba čtyřletého kluka, aniž by někdo věděl, jestli ho fotbal vůbec bude bavit? Touhle cestou jsme jít nechtěli,“ vysvětluje Trnka.

A jak je to s cvičením rodičů? I na to má tahle parta odbornici, její jí specialistka Kristýna Pichlová. „Ona je naším garantem, připravuje pro maminky kruhové tréninky. Když makají děti, mohou i rodiče a hned od začátku je to velký zájem,“ hlásí Tomáš Tichý.

Tréninky akademie se konají v krásném areálu Čechie Velká Dobrá, kde dětem nechybí k dokonalé přípravě nic a vedení klubu vyšlo akademii ve všem vstříc. Výborné je zázemí, k tomu dvě travnatá hřiště, na nichž se členové akademie s nikým nepletou. „Na Dobré je to prostě super, dokonalé podmínky. Začali jsme 20. května a máme deset dětí. A to jsme ještě nepouštěli žádnou reklamu. Předpokládáme, že jich bude víc, pak bychom klidně přibrali dalšího trenéra, první by byl zmíněný Láďa Kolmistr, který nám v případě potřeby pomůže i s mladší kategorií,“ říká Jaroslav Trnka.

Mimochodem ten ještě hraje za Dobrovíz, Kolmistr za Velkou Dobrou. Jen Tichého kopačky odpočívají doma ve skříni, ale o výměru důchodu ještě nepožádaly. „Pořádat bych chtěl já, ale třeba si ještě za Dobrou jednou kopnu také,“ připomíná Tomáš Tichý zlaté časy, kdy za Čechii kopal a tehdy to býval často koncert.

Ale zpátky do akademie. Ta funguje každé pondělí a středu (jindy po domluvě také) měla by jet i přes prázdniny. Tichý i Trnka si dokonce myslí, že v tomto období bude největší boom, protože děti čeká v klubech pauzu.

Fotbalová akademie TKT. | Video: se svolením Akademie TKT

Kurzy se platí, v balíčku vyjde jedna tréninková hodina na 250 korun. První hodina je zdarma. Jako obživu to ale trojice T-K-T brát nechce. „Cena je podle nás odpovídající a zatím na ni žádné negativní reakce nemáme. Za utržené peníze se chceme hlavně fotbalově vzdělávat, absolvovat nejrůznější školení, získat potřebné certifikáty. Také dětem občas něco koupíme, aby byly odměněny za něco, co se jim povede,“ hlásí Jaroslav Trnka, jenž je držitelem trenérské C licence, zatímco Tomáš Tichý vlastní licenci coerver, což je specializace na hru jeden proti jednomu.

close info Zdroj: se svolením Akademie TKT zoom_in Fotbalová akademie TKT. Kluci mají v hlavách ještě spoustu vylepšení. Pokud se dítě omluví pět hodin předem z tréninku, nemusí nic platit. Pro děti i rodiče nechá akademie vyrobit merch produkty, jako hrnečky, klíčenky či jiné dárečky, i z toho půjde výdělek hlavně do odměn pro děti za jejich tréninkovou píli.

Trojka T-K-T se do díla pustila opravdu z gruntu, vše vymyslela a zrealizovala v podstatě během jediného měsíce. A projekt už jede.

Co všichni důrazně odmítají je kritika, že kradou klubům děti. „Odpovídáme, že to tak není, my prostě jen nabízíme nějaký produkt, kde se snažíme děti někam posunout, využít při tom svoje hráčské zkušenosti, a když pak budou chtít hrát kdekoliv jinde, budeme jedině rádi. Koho jsme s projektem seznámili, tak nikdo neřekl, že je to blbost, spíš se jim to líbilo. To nás žene dál,“ shodli se Tomáš Tichý s Jaroslavem Trnkou.

Takže pokud máte zájem, prohlédněte si aktivity tohoto tria na facebooku či instagramu, případně volejte 775 101 704 nebo 774 399 190 či pište na fotbaltkt@seznam.cz