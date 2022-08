Mimochodem jejich pikantní souboj přilákal rozvětvenou fotbalovou famílii Abrhamů do hlediště v takovém počtu, že jestli platili všichni vstupné, tak má Čechie pokrytý rozpočet na dvě sezony…

Fotbalově měl zápas grády od začátku. Domácí začali zhurta. Zřejmě nejrychlejší hráč okresu Kladno Sekanina pěkně nabil Ondráškovi a ex-teplický střelec zblízka nezaváhal. Kdyby skvěle hrající Dejčmar pak potrestal hrubku Kladna, mohlo být hotovo. Místo toho se mladičký výběr hostů, který přijelo povzbudit skoro kompletní áčko slavící výhru v Neratovicích, zvedl. A playmaker Jan Slabý ukázal, proč už občas dostává možnost v prvním týmu. Elegantně se probil k vápnu a krásně poslal merunu do šibenice – 1:1. „To už se mi nikdy nepovede,“ vtipkoval exekutor o přestávku s hvězdou áčka Jiřím Jeslínkem, ale trenér Tomáš Abrham ho chválil. „Honza udělá na hřišti spoustu dřiny, ale my víme, že umí i takhle pěkné věci a chceme je od něho. Za to, co na hřišti odvádí, si ten gól zasloužil.“

Domácí pak sice dali druhý gól Rogersem, ale k jejich nelibosti viděli rozhodčí ofsajd, a tak měla rozhodnout druhá část. Klidně mohla, nicméně o mizerné koncovce obou celků už řeč byla. Rozum zůstával stát, když domácí Andruchovič a pak i Zelenka hlavičkovali ze dvou metrů přímo do brankáře Vokouna. Na druhé straně byl vrchním paličem Jančí, v tutovce pak selhal také Pospíšil.

A tak se body dělily. „Z obou stran to byl pěkný, otevřený fotbal, šancí bylo vážně dost. Bohužel jsme je neproměnili, ale ani soupeř, a tak je asi remíza spravedlivá,“ říkal Marek Abrham a chválil tým, že proti mladíkům fyzicky vydržel. „Ale kluci si hrábli na dno a já jsem spokojený. Kdyby nám nepískli druhý gól z údajného ofsajdu, byl bych spokojený ještě víc,“ usmál se nový lodivod Čechie.

Jeho starší brácha Tomáš chtěl také vyhrát, ale protože jeho tým měl šance, viděl koncovku jako největší problém. „V tom se musíme zlepšit, možná by nám to stačilo v B třídě, tady ne. Navíc domácí pořád hrozili, Ondrášek, Sekanina, Dejčmar jsou velmi nebezpeční, ale byli jsme na ně připraveni. Měli jsme v týmu čtveřici nedávných dorostenců a těm prostě zkušenosti ještě chybí. Nicméně brzy je získají a bude to lepší,“ slibuje Tomáš Abrham s dovětkem, že remízový výsledek aspoň znamená, že s bráchou mohou zůstat bráchové…

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Velká Dobrá – Kladno B 1:1 (1:1). Branky: 10. Ondrášek – 29. Slabý. Rozhodčí: Mižič. Diváků: 250.

