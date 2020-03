Ta se zaměřuje na profesionální sportovce, převážně pak na fotbalové hráče, kterým nabízí consigliere službu. „Ve výsledku to znamená, že jsme klientovým rádcem ve všem, co ho napadne nebo mu přijde do cesty. Konkrétně jde například o zprostředkování služeb v oblasti sociálních sítí, investic, daní, komunikace s novináři, právních služeb, PR kampaní, života po kariéře, ale i nákupu vozidel,“ vysvětluje Tran.

KONEC SLOŽITÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

Samotný nápad ale vznikl v hlavě Zdeňka Tomíčka, advokáta, který v českém prostředí vybudoval ojedinělý projekt mezinárodní advokátní kanceláře a dnes působí s více jak 100 právníky v regionu střední a východní Evropy. Toho podnítil Marián Jelínek, známý hokejový trenér, jenž je například i odborníkem v oblasti mentální přípravy sportovců. „Pak už to šlo velmi rychle. Zdeněk k sobě přibral Lukáše Podaného, který věděl o mých kontaktech z fotbalového prostředí, následně mi tak nabídli ať se k ním přidám,“ ozřejmil Martin Tran.

Důvod vstupu na trh je jednoduchý. Zamezit tomu, aby se sportovci, ne vlastní vinou, dostávali do tíživých životních situací. „S hráči je často zacházeno stylem ber nebo neber, případně toto je nejlepší, ale žádná varianta k tomu. Mnohdy hráč opravdu nemá na výběr a v rámci situace, kdy danou věc opravdu potřebuje, zvolí nabízenou možnost. Důležité je, aby profesionální fotbalista dostal kvalitní službu, stejně tak jako by ji dostal klient v kterémkoliv jiném oboru. Chci tím říct, že na to, jak je většina hráčů solventních, nedostává se jim často bohužel ani průměrné kvality služeb. Proti tomu bojujeme, tvrdí jeden z trojice společníků.

Jejich cílem práce je, aby hráč měl pro komunikaci s vnějším světem pouze jeden subjekt a mohl se plně soustředit na fotbal, případně jiný sport. „My vždy zvážíme rizika, výhody či nevýhody konkrétní služby a následně s klientem diskutujeme výběr vhodného řešení,“ prozrazuje Tran.

TĚŽKÉ ZAČÁTKY

V branži se poprvé objevili přibližně před půl rokem. Od té doby bojují o své místo na slunci, což není jednoduché. „Někteří agenti si myslí, že jim fušujeme do řemesla. Přestože náš název by tomu mohl na první pohled napovídat, není tomu tak,“ podotýká Tran, proto upozorňuje: „Do samotné práce agenta se ale určitě nepleteme.“

I za tak krátkou dobu už ale disponují zajímavých portfoliem klientů. „První kroky jsou vždy nejtěžší, ale už se máme naštěstí o co opřít,“ naráží Tran například na spolupráci s fotbalistou Liberce Janem Kuchtou nebo začínající spolupráci s útočníkem Mladé Boleslavi Tomášem Wágnerem.

Vůbec prvním, kdo se na ně rozhodl vsadit, byl obránce italské Brescie Aleš Matějů. „Když se na vás spoléhá hráč Serie A, tak to něco značí,“ přiznává Martin Tran, že se jednalo o průlomový moment, který otevřel dveře i do zahraničí. „Jsme zaměřeni celkově na český, ale i zahraniční trh,“ potvrzuje.

PORADCI I PŘÁTELÉ

A odezva hráčů? Ta je veskrze pozitivní. „Hráči změnu kvitují, avšak ne každý je na ni připraven. Je to pro většinu kluků krok do neznáma, jelikož se nedržíme zajetých kolejí,“ podotýká Tran a pokračuje: „To chápeme. Naše práce je hodně o důvěře.“

Proto si všichni zakládají na přátelském přístupu, což se zatím jeví jako správná cesta.

Tomíček, Podaný a Tran však rozhodně nehodlají usnout na vavřínech. Naopak, svůj plán chtějí dotáhnout do konce. „Naší vizí je dělat věci jinak. Chceme ukázat, že lze to dělat kamarádsky a s důvěrou. Rádi bychom ze sportovního prostředí odstranili nadřazenost, strach z konkurence a z běžného střet zájmů, který nikomu nevadí. My bychom byli naopak za každou konkurenci či změnu stávajících poskytovatelů některých služeb rádi. Pokud tu bude někdo s naším přístupem, kdo to bude dělat lépe než my, tak to budeme vnímat motivačně. V konečném důsledku by nemělo jít o to, aby bohatli poskytovatelé, ale aby sportovci začali konečně dostávat to nejlepší, to za co si platí. Jde to dělat jinak. My to víme a víme, jak na to. Je jen otázka času, než se to změní,“ říká optimisticky Martin Tran.

Zvládnou své cíle naplnit?