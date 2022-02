Před lety odmítl prozíravě postup do divize, na který měl malý klub z Kladenska nárok. Sice by tím napsal novou kapitolu historie, ale všichni vědí, že právě historie nabízí i spoustu bitev s hořkým, až fatálním koncem. To Lhota nechtěla, přesto se ocitla bez opor let minulých v problémech.

Aktuálně shání hráče dál, někteří totiž po podzimu odešli. Nejzásadnější ztrátou je odchod brankáře Tůmy do Hořovic, Kaválek se pak vrátil do Libušína a Zadina zamířil do Černolic. „Nejvíc nás trápí gólman. Zbyl nám osmatřicetiletý Kučera, který už nechce být ani v béčku. Karel Kleinmond má prý práci, to je zklamání. A přestože jsme objeli snad celé Kladensko, zatím jsme nikde neuspěli,“ běduje Ivan Horák, přesto věří, že třeba s pomocí lhoteckého patriota a známého hráčského agenta Viktora Koláře nakonec brankáře sežene. „Jen to nesmí být profesionál,“ směje se Horák v narážce na to, že si ho klub bude moci „dovolit“.

K velké změně došlo ve Lhotě na lavičce, kde odstoupivšího hrajícího kouče Martina Šalamouna (zůstal jako hráč, ale trápí ho zánět achillovy paty) nahradil bývalý hráč Tomáš Vincenc. Pomáhat mu bude navrátilec do klubu a trenérský doyen Kladenska Petr Cais. Vincencovi, pro něhož to bude první trenérské angažmá, určitě může hodně pomoci.

Tým už má za sebou několik tréninků hlavně na umělce ve Švermově, které ale nabourávaly covid i další nemoci. Teď už se situace zlepšila a Lhota má za sebou první mač s Uhelnými sklady Praha. Po slušném výkonu prohrála 1:3 (0:1), když se trefila nová posila právě od „uhlířů“ – Robin Procházka.

Teď čeká tým sobotní duel v Žatci.

