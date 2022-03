„Neváhal jsem, těším se na to. S hraním už to se mnou valné nebude, protože mi doktoři vyčistili meniskus a sdělili, že nemám chrupavku. Určitě už s ním nemohu trénovat třikrát čtyřikrát týdně, abych tady jednou nechodil o holi,“ usmívá se Tomáš Vincenc s dodatkem, že v šestatřiceti letech je konec dost brzký. „Hraju fotbal od šesti let a miluju ho. Tím, že jsem dostal šanci jako trenér, u něj mohu zůstat,“ je rád.

Ve Lhotě mu angažmá usnadní několik důležitých faktorů. Prvním je trenérský guru Petr Cais, který vede mužstvo společně s ním, dále podzimní zkušenost z role asistenta, jehož dělal Martinu Šalamounovi.

A hlavně, Vincenc ve Lhotě hodně zápasů odkopal, za áčko i béčko. Všechny zná, prostředí ho nepřekvapí. „To vše jsou vážně výhody. S panem Caisem v podstatě vedeme tým společně, i když konečnou zodpovědnost mám já. Nicméně vše probíráme spolu a najdeme společné řešení. Jsem rád, že ho tady mám, má moře zkušeností,“ těší Vincence, který vycházel i s Martinem Šalamounem.

„Je škoda, že skončil, ale měl toho moc i doma, protože studuje kvůli zaměstnání školu. Martin by se nám hodil i jako hráč, ale zatím ho trápí achillovka a minimálně měsíc budeme bez něho,“ odtajňuje nový kouč Lhoty, který má zatím jen druhou nejnižší licenci, v nejbližší době si ale chce udělat béčko.

Na Dobré počítají ztráty, ale všechno černé není. Co bude s Dejčmarem?

A jaké změny Lhota přichystala v zimní pauze? Odešel kanonýr Kaválek do Libušína, tvůrce hry Hájek do Třeboradic, pryč je také Zadina. Náhrady se zatím jeví dobře. Hodně s nimi prý pomohl útočník Pavel Novotný. I díky němu sehnala Lhota brankáře, což byl její velký problém. Nakonec to bude Jan Kovařík z Drozdova na Berounsku. Povedl se Robin Procházka z US Praha, v každém přípravném mači skóroval. Daří se rovněž Tomáši Vaňkovi a Davidu Maříkovi. Oba hráli naposledy nižší německé soutěže.

„Jednáme i s Erikem Kwamem, který za nás měl nastoupit už na podzim, ale v té době nebyl možný jeho návrat z Afriky. Teď je v Česku, za nás hrál v přípravě, ale zda se s ním klub dohodne, ještě nemohu říci,“ mlží trochu kouč.

Ten zapojil do přípravy také odchovance klubu. Nadějný je Čermák, také Adam či Abraham. Čermák sice kvůli studiu v Sokolově nemůže trénovat, ale připravuje se s tamním dorostem a ten má vysokou kvalitu.

Přípravné duely začala Lhota dvěma prohrami 1:2 s US Praha a 2:4 s Hořovicemi B, ale pak dvakrát vyhrála. Bráník porazila 3:2 a o uplynulém víkendu Chlumec 5:4 (Sedláček 2, Novotný 2, Procházka). „Poslední zápas jsme otáčeli z 1:3, toho si cením. Kluci ukázali, že mají chuť se porvat i v naší těžké situaci. Realitu víme, ale vzdávat předem se nebudeme. Fotbal se hraje pro radost a největší máte po vítězství. Když na hřišti necháme všechno, budeme vyhrávat a bude nás to bavit. To je teď hlavní cíl Lhoty,“ zakončil Tomáš Vincenc.

Kladno a Švermov čeká jednání o mládeži. Se šípkovou nebo se zelím?