Situací ve skupině A hodně zahýbal manévr jednoho z nejstarších klubů na Kladensku - Omasku Kovo Praha. Ten se posílil trojicí hráčů z Brazilu Kladno Trnkou, Krupičkou a hlavně vinařickým smíškem Čampulkou, který dvěma góly vyhrál týmu důležitou odvetu s Třebusicemi. Omask loňského vítěze memoriálu zdolal 2:1, oplatil mu týden starou prohru a vrátil se do boje o postup.

Definitivně svoje ambice stvrdil v duelu s vedoucím Nanukem All Stars. Tam zazářil Přemysl Bouška, někdejší opora fotbalové Hostouně a dnes Dobrovíze. Dal pět branek, navíc Omask nesrazilo ani brzké vyloučení gólmana Kalivody. Nasázel sokovi devítku a z druhého místa ve skupině postoupil do skupiny, kde se bude hrát o poslední postupový flíček do semifinále.

Hrubikův Nanuk se oklepal až proti Třebusicím, těm naopak naložil devět kousků na cestu on a skupinu vyhrál. Je tak první semifinalistou.

Výsledky: PK Třebusice – SK Omask Kovo Kladno 1 : 2 (1 : 1, Hink – Čampulka 2), SK Omask Kovo Kladno – Nanuk All Stars Slaný I. 9 : 4 (3 : 1, Bouška 5, Dlouhý 2, Novák, Sokol – Bažo, Klusáček, Fedrhanc, Mucha), Nanuk All Stars – PK Třebusice 9 : 2 (4 : 0, Bažo 3, Mucha 3, Klusáček, Fedrhanc, Procházka – Kinský 2).

Konečná tabulka skupiny A

1. Nanuk All Stars Slaný I. 4 3 0 1 22 : 15 9

2. SK Omask Kovo Kladno 4 2 0 2 16 : 14 6

3. PK Třebusice 4 1 0 3 8 : 17 3

Ve skupině C se hrálo teprve první kolo. Svou dobrou přípravu v něm potvrdil jediný host ze sousedního okresu Mělník - Byšice. Ty pod vedením zkušeného gólmana Dana Hnízdila a s posilami z prvoligového Olympiku Mělník navařily po svém dobrém zvyku chutnou futsalovou polívčičku. Jasně přehrály jak druhý tým Nanuku, tak Brandýsek. Třináct branek za dva zápasy, to je dobrá vizitka Byšic, za které byl nejvíc vidět autor dvou hattricků Novotný.

Mezi dvěma zbylými celky se rozhodne, který si vybojuje právo účasti alespoň ve skupině naděje. Blíž k tomu má aktuálně Nanuk, který jedinou brankou zkušeného Kuby vyhrál nad Brandýskem.

Výsledky: F.C. Brandýsek – Nanuk All Stars Slaný II. 0 : 1 (0 : 0, Kuba), Nanuk All Stars Slaný II. – TJ Byšice 3 : 7 (2 : 4, Mrština, Kuhn, Kuba – Novotný 3, Prieložný 2, Lauda, Hnízdil Dom.), Byšice – Brandýsek 6 : 3 (3 : 1, Novotný 3, Lauda 2, Priatka – Houha L. 2, Kroc L.).

Průběžná tabulka skupiny C

1. TJ Byšice 2 2 0 0 13 : 6 6

2. Nanuk All Stars Slaný I. 2 1 0 1 4 : 7 3

3. F.C. Brandýsek 2 0 0 2 3 : 7 0

Střelecké tabulce aktuálně kraluje Přemysl Bouška (Omask) s osmi góly, o jednu méně vstřelil Petr Klusáček (Nanuk I.), šest jich dal Pavel Novotný z Byšic.

Turnaj pokračuje třetím hracím dnem v pondělí 31. května s tímto programem:

18.00 Dobřichovice – Vlk team

18.35 Brandýsek – Byšice

19.10 Vlk team – Union

19.45 Byšice – Nanuk II

20.20 Union – Dobřichovice

20.55 Nanuk II – Brandýsek