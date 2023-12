Když to vezmu z celkového pohledu, klub v posledních letech míří křivkou nahoru, byť mu ještě jedna třešnička chybí, to je postup mužů aspoň do třetí ligy. Povede se to pod novým předsedou?

Takhle to vůbec neberu. Tady se to začalo hýbat směrem dopředu v roce 2019. Tehdy byl klub na dně, nebyly peníze na nic, neměli jsme ani na energie. Pak se povedl prodej stadionu městu, což nás vytáhlo z nejhoršího, zaplatily se veškeré zdokumentované dluhy a od té doby klub stoupá.

V čem je zásadní rozdíl?

Ono to úplně zvenku nevypadá, ale těch změn k lepšímu je hodně. Postupnými krůčky se lepší podoba stadionu, renovují se vnitřní prostory, máme novou umělou trávu s osvětlením, novou závlahu trávníku na hlavním hřišti. Pak je tady rozdíl v počtu hráčů, tehdy jsme měli v áčku dvanáct zdravých hráčů a jednoho brankáře. A letos v létě se nám jich sešlo pomalu padesát. A i v mládeži jsme postupně navýšili počty ve všech kategoriích. Je to koncepcí, kterou jsme tehdy nastavili, jak by to mělo vypadat v každé věkové kategorii. Kde, kdo a jak by měl fungovat, jak by to mělo vypadat v každé kategorii. Na to se nabalila spousta hráčů, kteří přicházeli, k čemuž pomohl jak skauting, tak spolupráce s okolními kluby.

Dokonce jste se spojili s Unhoští a vytvořili tam B tým, jak jste spokojeni s jeho fungováním?

Byl to jeden z cílů nové koncepce. Když nám končili dorostenci a neměli hned na A tým mužů, odešli většinou jinam a už se nevraceli. Takhle jim dáváme dva roky, aby se s dospělým fotbalem sžili a pak do A mužstva přešli, nebo když budou mít chuť, odešli jinam. Teď na podzim se sice B týmu tolik nedařilo, ale zase se tam objevili nadějní fotbalisté. A ti, kteří v létě z béčka odešli hostovat do Slaného (Noll, Pospíšil), těm to ohromně pomohlo a teď je máme zpátky.

Fanoušky však zajímá hlavně A mužstvo a přes veškeré letní naděje se týmu zdaleka nedařilo tak, jak by potřeboval a na postupovou příčku ztrácí moc bodů. Jak moc to bolí?

Bolí a štve to pořád. Podle mne, kdyby nepřišel covid, už jsme dávno nahoře byli, ale to jsou kdyby. V létě jsme tomu hodně věřili, když přišel nový trenér a řada výborných fotbalistů. Jenže tým si nestihl sednout, bylo málo času. Vše vypadalo růžově, říkali jsme si, jak soutěž projedeme, ale přišla nějaká zranění, mužstvo srazily i některé nečekané ztráty. Možná bylo moc technické a v ČFL by hrálo lépe než tady v divizi. Těžko říci.

Každopádně silných týmů tam bylo víc než jste možná sami čekali, kromě prvního Chomutova také Neratovice, Újezd, Slaný…

To může souviset také s covidem. Dvě sezony po sobě se nesestupovalo a nepostupovalo a tehdy hrály v ČFL týmy, které měly problémy, ať už finanční nebo hráčské. Soutěž byla prakticky dva roky uzavřená a v divizích se nakumulovaly týmy, které by chtěly nahoru a mají kvalitu.

Pokud by se přece jen povedlo v této, či další sezoně postoupit do ČFL, bude na to klub připravený, nebude to rychlokvaška?

Já jsem vždycky pro dlouhodobou koncepci. Každopádně připraveni bychom byli jak po sportovní, tak finanční stránce, navíc si nemyslím, že by ČFL byla o tolik dražší než je divize. Nejvýraznějším finančním partnerem je stále město, ale za poslední půl rok jsme oslovili a získali další nové partnery, mezi ty hlavní patří skupina ATT Investments a stavební společnost Subterra. Nechci opomenout ostatní, zásadně nám pomáhá místní ČSAD ze skupiny Arriva a další.

ČFL je ale údajně o velmi rozdílných penězích oproti divizi…

aždý klub to má jinak, jeden utratí víc, jeden méně. Každopádně na cestování to o moc náročnější není, teď jsme také jezdili dálky jako Českou Lípu, Cheb nebo Vilémov. A je sice pravda, že někteří hráči chtějí v ČFL víc peněz, ale taky to není úplně pravidlo. Jsou tam i mladí, které ohráváte větším klubům, které vám je dají na hostování. A ti nemají takové nároky.

Jak se shánějí posily do divize?

Možná nejhůř. Nikdo do divize moc nechce a já se hráčům ani nedivím. Je to až čtvrtá nejvyšší soutěž, přesně mezi ČFL a krajem. Mladí jdou raději do ČFL, kde ještě vidí naději na posun do profifotbalu, a starší, kteří už nechtějí tolik trénovat, tak míří radši do kraje.

Chválil jste zásadního partnera klubu, město Kladno, co se s jeho pomocí ještě vylepšíte? Třeba zadní tribuna vypadá až nebezpečně…

Spolupráce s městem je výborná. Hodně nám pomohli hlavně tou koupí stadionu. Pomohli nám také s novou umělkou, na kterou jsme získali pomoc Národní sportovní agentury, ale jen to by nestačilo. Pak jsou to věci, které nejsou tak dobře vidět, ale jsou strašně důležité: sítě za bránami, úprava trávníků, nové zavlažování, oprava rehabilitační linky. U té protilehlé tribuny, o které mluvíte, město zajistilo sundání opravdu nebezpečné střechy. Takže jsme spokojeni a víme, že všechno nejde udělat hned.

Nový trenér A mužstva Zdeněk Hašek prohlásil, že Kladno by mělo lépe spolupracovat s okolní konkurencí, protože třeba vztahy s úspěšnou Hostouní nejsou úplně nejlepší, možná ani se Hřebčí nebo v mládeži se Švermovem. Co vy na to?

Já myslím, že s rivalitou to tak horké není. Hostouni po její cestě nahoru pomáhali hráči a trenéři z Kladna, do Hřebče také z Kladna šli někteří fotbalisté, to samé do Slaného, tam hodně spolupracujeme také na poli mládeže. Vůbec nemáme problém spolupracovat s kýmkoliv. Nicméně okolních klubů je spousta a skoro všichni od nás chtějí hráče. Na druhou stranu my zase potřebujeme ty nejtalentovanější od nich, aby pomohli naší mládeži. A to vždy nefunguje.