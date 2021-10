Vzápětí si Satani šikovně došli pro šestý faul. Z desetimetrového kopu Kaválek poslal domácí do vedení a už po změně stran z penalty za faul na Ziebera tentýž hráč upravil na dvougólový rozdíl.

Mezi střelce se zapsal i brankář Vokoun. Byl to on, kdo v závěru první části po dobrém zákroku srovnal a nastartoval zmíněný obrat. Hráči z hlavního města se totiž i za pro ně příznivého stavu 2:1 riskantně pokusili hrou bez brankáře svůj náskok zvýšit, přičemž domácí gólman fantasticky trefil prázdnou svatyni.

"Pak jsme to svou zkušeností uhráli," pochvaloval si trenér Satanů a ocenil, jak se jeho svěřenci vypořádali s průběžně hranou power play protivníka. "Soupeře jsme k ničemu nepustili, jen mě trošku mrzí, že jsme netrefili prázdnou bránu. Pokusů bylo hodně," podotkl Veselý.

Podle kouče vítězů Jiřího Veselého se hrál kvalitní duel, který rozhodl závěr první půle, kdy jeho tým dvěma góly otočil skóre na 3:2. Na začátku do druhé části přidal čtvrtou branku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.