Rudolf Muzika dnes 12:49

Už po deváté vzpomínali fotbalisté na někdejší brankářskou oporu Sokola Hostouň Jiřího Kukelku, který předčasně skonal jako mladý muž. Memoriál tentokrát jeho brácha Karel situoval nikoliv do Hostouně, kde si šetří hřiště na ČFL, ale do nedalekých Středokluk. Změnou bylo i to, že místo dospělých hrály dorostenecké celky. Vyhrál Spartak Příbram, povedl se však také tradiční večerní duel přátel Jirky Kukelky.