/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Velvar jeli o víkendu k přípravnému zápasu na hřiště nováčka ČFL, do České Lípy. Domácí vedli od 29. minuty po trefě Halbicha, těsně před odchodem do šaten pak vlastním gólem srovnal Bulejko. Rozhodující gól přinesla 76. minuta, kdy se střelou k tyči prosadil velvarský Tonyi.

Havel se snaží přerušit akci Kotta. | Foto: Jaroslav Marek

„Typické přípravné utkání na začátku sezóny. Byla zde spousta nevynucených chyb. Pro nás dobrá konfrontace. Všichni hráči, co byli zdraví, tak zdraví zůstali, to je nejdůležitější. Jinak co jsem od tohoto utkání očekával, tak se splnilo, pohyblivě dobré, jsem spokojený," řekl k utkání kouč Slovanu Velvary Zdeněk Hašek.

