Při šestnácti týmech se nabízel systém na čtyři skupiny a vyřazovaní boje. Organizátor turnaje Roman Zeisl však chtěl, aby si všichni zahráli dosyta, a tak zvolil model tří skupin, z nichž jedna byla šestičlenná. Navíc do play off postoupili všichni! Vzhledem k hmotnosti některých to byl těžký úkol, vždyť se našli i jedinci, kteří fotografa Deníku Bohumila Kučeru žádali, aby jejich postavy lehce upravil ve fotoshopu…

Zkraje to vypadalo, že nejsilnější by měl být tým futsalistů Brazil Kladno s plejery jako Čičmanec, Neuman nebo Santler. Už ve skupině narazil na Lovosáry a nedal jim šanci – 5:1. Nakonec na sebe oba celky narazily ještě jednou, ale až ve finále. Lovosáry se postupně rozehrávaly, ve skupině porazily i herně dobrý, ale přece jen na pohyb opatrnější celek domácích Lidic.

Do play off navíc Lovosáry dostaly velkou posilu z Holubic, později hlavního střelce Romana Ježka. Z jeho Holubic ho přilákal brankář Robert Pečonka. „Kluci z Holubic ani původně neměli hrát, jen já s Michalem Peroutkou. Jenže nám před začátkem odpadli kluci jako zraněný Jarda Tirol, a tak jsem zkusil obvolat spoluhráče z Holubic. Dorazil Adam Valtr a na play off Roman Ježek. Tomu to lepilo,“ chválil spoluhráče Pečonka, jenž chytal po dvou a půl letech – nejdřív ho zastavila operace a pak korona…

Jeho mužstvo pak muselo překonat silný tým kluků z Braškova, tedy Přichystala, Jaroše nebo Nachtigala. Lovosárům se to povedlo, uspěly i v semifinále a opět stanuly v rozhodující bitvě proti Brazilu.

„Už jsme se připravili lépe, dali si pozor na jejich přednosti a zvládli to lépe,“ mínil Pečonka řečený Bax, který byl výraznou oporou vítězů. Mužem finálového mače byl však zmíněný Roman Ježek, výhru 4:1 zařídil svými góly jen a pouze on sám. „Vyšlo mu to skvěle, ale vyhráli jsme jako tým. A jako tým si užijeme i hlavní cenu,“ usmál se Pečonka nad soudkem pivka, který ale zatím leží schován u ledu. „Každý jsme měli nějaké povinnosti, ale najdeme datum a společně ho ztrestáme.“

Radost měli také poražený finalista Dominik Santler, někdejší divizní borec Kopaniny nebo Tatranu Rakovník patří nyní Vinařicím a góly pořád dávat umí – byl nejlepším střelcem turnaje. Martin Kindl byl zase nejlepším brankářem turnaje. Fotbal bude od podzimu hrát na Velké Dobré, kde ho ulovili z Kladna jako zajímavý talent.

Mimochodem mnohem zkušenější brankář Robert Pečonka hned v neděli zamířil do Budapešti, kde s jinými fotbalovými přáteli Karlem Fišerem, Kubou Hořejším a Miroslavem Marešem sledovali skvělé představení českého nároďáku proti Nizozemsku.

Když vyjížděli, možná ještě někteří hráči dojížděli sobotní zábavu. Při vystoupení kapely Dynamit se všichni na lidickém hřišti bavili dokonale. Včetně spokojeného Romana Zeisla. „Týdny příprav a hodiny bez spánku jsou za námi,“ ulevil si pořadatel a poděkoval za vystoupení i dětem, které hrály v Lidicích v pátek. „Samozřejmě i všem týmům mužů a jednomu odvážnému ženskému. Také panu Hanfovi za pronájem hřiště a spolupráci, holkám zdravotnicím, holkám u akreditací, rozhodčím, Jarce a ostatním co se starali o občerstvení, děkuji Kapele Dynamit a všem co přišli. Bylo to náročné, ale stálo to za to,“ shrnul Roman Zeisl.

Sestava vítězných Lovosárů: Robert Pečonka, Adam Valtr, Michal Peroutka, Martin Pazdera, Michal Miler, Tadeáš Kleisner, Jan Šíma, Jan Zeis, Roman Ježek.

…nejlepší je snění Jirky Luňáka a Jardou Kuželem o tom, že by mohli hrát v Cejchovicích, Drhlinách nebo dokonce Lovosárech. Protože Lovosáry, to je opravdové město!