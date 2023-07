Od kladenské mládeže až k reprezentaci. Trenér Drsek povede šestnáctku

Novým trenérem české fotbalové reprezentace do 16 let je Pavel Drsek, který doposud působil jako šéftrenér žákovských týmů v SK Kladno. Ve funkci u národního týmu nahradil Petra Havlíčka. „Nad nabídkou z Fotbalové asociace České republiky jsem neváhal ani chvilku. Reprezentace se neodmítá a je pro mě velká čest, že mohu vést národní tým do šestnácti let,“ uvedl po jmenování sám Drsek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pavel Drsek | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman