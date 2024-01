Supáček, podobně jako jeho někdejší kolega z Kladna Miroslav Koubek, mají mladé myšlení, to je základ. Pak je nějakých šestašedesát zářezů na pažbě úplně nerelevantních…

Tuchlovice přivítaly v zimě pořád ještě zářivou hvězdu, odchovance klubu Zdeňka Folprechta. Playmakera s bohatými ligovými i zahraničními zkušenostmi, ale také kluka, který má k Tuchlovicím vztah. Má ovšem pracovní vytížení v televizi i radiu jako komentátor a glosátor, a tak není jisté, kolikrát bude k dispozici. „Máme několik variant, jak ho využít co nejvíc, třeba i tu, že doma budeme hrát dopoledne,“ prozradil plány Miroslav Supáček, který se na spolupráci se skvělým fotbalistou těší.

Vokoun při premiéře čaroval, i tak dostala Hřebeč od Štajnera a spol. sedm gólů

Jiné posily klub nemá a neplánuje. Snad s výjimkou gólmana, odchází totiž Radek Zach. V klubu tenhle rakovnický šikula nevydržel dlouho, přišel teprve loni na podzim. Našel si práci v Berouně a je od Rakovníka. Zajížďka do Tuchlovic by pro něj byla už moc náročná, takže se od Tuchlovického potoka vrací k tomu Rakovnickému - domů do SKR. „Budu na něj vzpomínat v dobrém. Zapadl nejen jako hráč, ale i svou povahou. V tréninku na něj nemohu říci nic špatného a v zápasech dvojnásob. Díky, Radku,“ poděkoval Supáček na cestu výraznému produktu výborné rakovnické brankářské školy.

Mezi tyčemi tak zbyl Tuchlovicím Lukáš Skalák, ale vzhledem k tomu, že klub má i béčko a to by rád zachoval v okresním přeboru, je to málo. Z dorostu tak využije dvojici Ringmaier – Fitko jr., který si tak zakope v jednom mančaftu s tátou.

„Po brankáři se musíme ohlédnout, to je priorita. Mladíky zařadíme do tréninku a šanci také mohou dostat, já mladé stavím pokaždé, když to jen trochu jde. A co se týče zmíněného béčka, byla by velká škoda tam přijít o přebor. Kluci jsou šikovní, ale mladí a získali na podzim málo bodů. „Minimálně na domácí zápasy bychom jim chtěli vypomoci borci z áčka,“ plánuje trenér Tuchlovic.

Fotbalové Kladno opustil hvězdný Hampl, přesto vyhrálo v Plzni!

Kromě Zacha přišel ještě o dva hráče. Útočník Jakub Jaroš není po operaci tak fit, aby mohl hrát kraj. Na další zákrok už kvůli práci jít nechce, proto bude hrát jen okres za rezervu, tak, jako na podzim. Podle Supáčka je to citelná ztráta…

Na operaci nebyl s přetrženým křížovým vazem ani Šimon Procházka, a jediným, kdo by se mohl vrátit, je František Sedláček. Autora nejvíc gólových přihrávek a krále kanadského bodování týmu si vyhlédla na zkoušku třetiligová Admira.

Jsou zde však také borci, kteří naopak Tuchlovice po zranění posílí, ať už Martin Brnovják nebo Michal Cabejšek. „Tím se naše ztráty trochu zmírní, nicméně Brnovjáka ještě rameno trochu bolí, tak uvidíme,“ nechce se Supáček radovat předčasně.

První přípravný duel sehrají Tuchlovičtí v Berouně na Máchovně proti místnímu České lvu-Unionu, a to v sobotu 27. ledna (13:00), následně se vydají na Zličín (10.2.), do Rakovníka (na umělce Tatranu se utkají 24.2. s SK) a 2. března je čeká generálka s Tempem Praha. Když bude pěkně, tak na přírodním trávníku v Srbech, v opačném případě na umělce Tempa.

Do mistrovského jara pak vstoupí bitvou s Poříčím nad Sázavou.