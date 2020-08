"Byli jsme v kompletní sestavě," uvedl stoper vítězného celku Radek Schönfelder a pochvaloval si, že měli k dispozici dvacet hráčů. Ocenil také pořadatele, kteří borcům všech mužstev připravili vskutku nádhernou hrací plochu, která snesla nejpřísnější měřítko.

"Na trávník se padalo jako do peřin," doplnil slatinský borec, jehož tým zdolal Knovíz 4:2, Neuměřice 5:0 a 2:0 domácí hráče, jimž měli co vracet. Na potupu, kdy jim domácí natáhli přes slatinský rybník v Olovnici zapomenuté dresy, se prý nedá zapomenout. "Byla to velká motivace," usmíval se Schönfelder.

Druhý skončil pořadatelský tým, který v úvodním utkání porazil Neuměřice 1:0 a pak rozdrtil nejvyšším poměrem dne Knovíz 7:0. Ve svých řadách měl nejlepšího střelce turnaje, olovnického odchovance Filipa Nováka. Dorostenec pražské Admiry nastřílel pět branek.

V souboji nejhorších mužstev porazila Knovíz Neuměřice 3:0. Svým předčasným odjezdem ale zklamala pořadatele, kteří to považovali za neúctu. Alespoň jeden hráč prý mohl pár minut počkat a převzít pohár za třetí místo.

Pořadí: 1. Slatina 9 bodů (11:2), 2. Olovnice 6 (8:2), 3. Knovíz 3 (5:11), 4. Neuměřice 0 (0:9.)