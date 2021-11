OKRES: Lidice v osmi sahaly po bodu, Koleč odešla z placu a Vébrovy bomby

Až tristně někdy končí zápasy okresního přeboru fotbalistů. Lidice hrály na půdě Vinařic s pouhými osmi hráči, i tak držely do samého závěru šanci na remízu, a to domácí okupují čelo tabulky. Nemít střelce posledních týdnů Tygla, snad by to domácí nezvládli.

Novoměstský Kladno slaví senzační výhru nad Smečnem. radost trenéru Standovi Jungovi udělal dvěma góly i střídající Bodmas Niyen | Foto: Bohumil Kučera

Ale v duelu špičkových týmů Vraného a Pozdně to skutečně byl fotbal s kvalitou. Domácí lépe proměňovali šance a v závěru už byli i lepší – 4:1. Nicméně Pozdeň nastřelila břevno a mohla zápas víc zdramatizovat. Z čela prohrál nečekaně i Družec, dvěma zásahy ho nachytal slovanista Veselý a bylo po nadějích. Libušínu ve Zlonicích vypomohli hráči A týmu, hned šest jich přicestovalo přímo ze zápasu Ve Vestci a Obradovič dal hattrick. Zázračně zase zabralo Novo. Bodmas proti Smečnu nejdřív šťastně dal na 3:2 (85.), ale v 90. minutě zase skákalo radostí Smečno po trefě Lébra. Ale mělo se soustředit na hru, protože ho vzápětí nachytal Kříček – 4:3! A ještě souboj o poslední místo. Kročehlavy si proti Buštěhradu pomohly gólem z penalty a uklidněné přidaly Hlouškem ještě jeden fík. Ve třetí třídě se lídři zase trápili. V áčku spasil Slavoj v Žehrovicích jediným gólem Rouček, v béčku pak Zichovec sundal Stehečeves z čela po nejlepším výkonu sezony. Dvakrát se trefil z trestňáku Jiří Vébr, to se vidí málokdy. Hosté se snažili, snížili na 2:1 a měli pak přesilovku, ale góly dával jen bojující Zichovec. Nyní tak vede Hrdlív, který zvládl bitvu v Blevicích,. kde prohrával už 0:2, přesto otočil. Také ve IV. třídě se nový lídr málem v čele moc neohřál, nicméně Olovnici nakonec pomohl zkušený Solár. Pozdeň otrávil v 89. minutě! A ještě perlička ze třetí třídy. V duelu Bratronice – Dubí proti sobě stáli brankáři Jaroslav a Martin Kohoutové. Domácí vyrovnali díky dvěma pokutovým kopům, ale rozstřel už patřil Dubí. Martin tam bráchu předčil, čapl jednu pětku a sám jednu proměnil. Kolečští odešli ze hřiště Hustý byl konec zápasu Neuměřice – Koleč. Hosté ztratili vedení 3:0 a po proměněné penaltě domácích dostal červenou od sudího Cholevy Pokorný (51.). Při odchodu z placu měl konflikt s diváky a na to konto Kolečští odešli ze hřiště. Zápas tak bude řešit disciplinární komise. S novou kyčlí to dědkovi Mocovi pálí Tři a půl měsíce po totální výměně kyčle střílí lhotecký pětačtyřicetiletý železný dědek Olda Moc zase góly. Po první trefě do sítě Bratronic nastoupil ve Hřebči na posledních patnáct minut a dvěma trefami zvýraznil výhru svého týmu. (jin) Okresní přebor 10. kolo: Zlonice – Libušín 2:5 (53. Klusáček, 59. Gil – 9., 30. a 38. Obradovič, 29. Jechumtál, 73. Abrham), Kročehlavy – Buštěhrad 2:0 (52. z pen. Madej, 60. Hloušek), Vraný – Pozdeň 4:1 (8. Fedrhanc, 24. Shamin, 30. a 49. z pen. Volf – 11. Štěpánek), Slovan Kladno – Družec 2:1 (23. a 70. Veselý – 75. Kozel), Novo Kladno – Smečno 4:3 (64. Kovařík, 69. a 85. Bodmas, 91. Kříček – 7. a 90. Suda, 57. Lébr), Vinařice – Lidice 4:2 (8. a 87. Tygl, 69. Matoušek, 82. Štefek – 27. Vlasatý, 66. Kubát), Brandýsek – Černuc 1:1 pen. 3:1 (26. Kroc – 51. Drobný). III. třída – skupina A 10. kolo: Kam. Žehrovice – Slavoj Kladno 0:1 (44. Rouček), Bratronice – Dubí 2:2 pen. 2:4 (78. z pen. Kníže, 90. z pen. Mošnička – 3. Říha, 62. Nachtigal), Tuchlovice B – V. Dobrá B 2:2 pen. 4:3 (82. Brnovják, 92. Jeništa – 23. Hašek, 30. Stolár), Hřebeč B – Lhota B 2:6 (12. Bříza, 58. z pen. Voštinka – 19. z pen. a 53. Dolejš, 24. Mantlík, 87. Mantlík, 84. a 88. Moc), Kačice – Braškov B 3:1 (26. a 62. Heller, 70. Novotný – 30. Korytko). III. třída – skupina B 10. kolo: Dřetovice – Žižice 4:0 (18. Pankevych, 54. El Mokhtary, 61. Sakal, 82. Machek), Zvoleněves – Pchery 4:0 (6. a 58. Calta, 13. z pen. Verbíř, 50. Marák), Zichovec – Stehelčeves 4:1 (7. a 86. J. Vébr, 23. Hulcr, 88. Vokřál – 53. Dobrocsanyi ), Neuměřice – Koleč 3:3 nedohráno (21. a 49. z pen. Macák, 32. Kinter – 3. Mladý, 9. z pen. Holub, 14. Atamanchuk), Blevice – Hrdlív 2:2 pen. 3:4 (24. Bělohradský, 53. Lukeš – 68. Raclavský, 71. Raclavský), Tuřany – Otvovice 4:0 (1. Capl, 28. Nagy, 31. a 44. Frolík). IV. třída 10. kolo: Třebichovice – Hrdlív B nehráno, Olovnice – Pozdeň B 1:0 (89. Solár), Zichovec B – Družec B 2:2 pen. 2:3 (25. Pospíšil, 57. Matějovič – 16. Povolný, 44. Linc), Neuměřice B – Stochov 1:6 (57. Horyna – 4. Jurgovski, 35. Rus, 56. Zíka, 68. a 79. Jirka, 81. z pen. Tuček), Pletený Újezd – Zákolany 1:4 (40. Musil – 4. a 19. Nosek, 71. a 76. Urban), Slatina – Černuc B 3:3 pen. 4:5 (34. Dobiáš, 51. Mráz, 53. Nowak – 40. Drbal, 47. Čechovský, 61. vl. Majer).

