Platil za fotbalový talent, ale po zdravotních komplikacích Adam Cimrman musel s fotbalem skončit. Jeho klub SK Kladno ho však začal využívat jako trenéra přípravek a také v oboru, kde prokázal vysokou míru talentu, tedy propagaci. Nyní jeho schopnosti využije také Okresní fotbalový svaz Kladno, jehož se stal PR manažerem. Pokusí se mezi fotbalisty celého okresu dostat z práce svazu co nejvíc, a nejlépe zajímavou formou přes sociální sítě.

Adam Cimrman, nový PR manažer OFS Kladno | Foto: David Klier

Adam Cimrman rozjel zatím zkušební verzi do konce jarní sezony, ale na facebooku i instagramu budou moci zájemci hledat novinky z okresu i dál.

„Vše děláme pro to, abychom zvedli zájem o okresní fotbal. Odstartovali jsme v květnu a do konce sezony máme nějakou dobu hájení, kdy by se vše mělo ustálit a já si jako nový člen donastavím komunikaci se svazem. Od nové sezony chci práci svazu a jeho členů poodkrývat, aby se všichni dozvěděli, co kdo v té které komisi dělá a jak co funguje. K tomu přidám výsledky a nějakou zábavnou formou také novinky z celého fotbalového okresu,“ vysvětluje rodák z Knovíze, který se přes Slaný dostal v žácích právě do Kladna.

Vše v jeho aktuálním snažení doprovází změna identity svazu, v tomto případě zejména loga OFS Kladno. V plánu je také změna webových stránek, které by měly být propojené se stránkami Středočeského krajského fotbalového svazu a měly by mít shodný typ masky.

Proč se Adam Cimrman rozhodl právě pro zmíněné platformy facebooku a instagramu? „Facebook je už hodně zajetý a dneska ho má prakticky každý včetně starších lidí. A instagram je pro ty mladší. I ten má opodstatnění, protože mnoho lidí vlastně vůbec neví, jak svaz funguje. Má jakýsi kult zednářů, o kterých všichni vědí, ale jak fungují, to neví vlastně skoro nikdo. Přitom ve svazu působí fajn lidé,“ vypráví teprve jedenadvacetiletý mladík, který stejnou propagaci dělá už nějakou dobu pro SK Kladno, kde připravuje třeba i tištěný magazín.

Součástí PR mohou být také jiné zajímavosti. Jednu Adam Cimrman chystá třeba na lákavý sobotní duel okresního přeboru, v němž o postup bojující Slavoj Kladno přivítá Lidice, a ty naopak touží po záchraně. „Rozhodčímu chceme umístit na tělo mikrofon jako ve vyšších soutěžích. Dostaneme díky tomu podle mne zajímavou zprávu o tom, co se na trávníku dělo. I takovéto věci mohou okresní fotbal přiblížit fanouškům,“ je přesvědčen nový PR manažer OFS.

Šéf OFS Petr Blažej plánuje do budoucna zavedení highlightů, tedy nejzajímavějších situací v zápase. Jak je téměř bezpracně získat? „Do telefonu si stáhnete speciální aplikaci, pak ho při zápase postavíte na stativ a spustíte. Když padne branka, nebo se stane nějaký jiný důležitý moment, tak klepnete na displeji na ikonku highlight a systém si tohle místo zapamatuje s tím, že vám střihne i půlminutku před a půlminutku po inkriminovaném momentu,“ vysvětluje Adam Cimrman novinku, kterou hojně využívají kluby na Rakovnicku.

Díky tomu si u sousedů mohou vychutnat pěkné góly, ale třeba také (ne)ofsajdové situace. „Nevím, zda by to lidé chtěli i u nás na Kladensku, ale třeba se to povede, na Rakovnicku to má ohlas,“ říká Adam Cimrman.

Mimochodem čekají ho zkoušky na mediální stadion Univerzity Karlovy, takže stejně jako s propagací okresního fotbalu a SK Kladno držíme palce!