S novinkami seznámil přítomné předseda svazu Petr Blažej. Mimo jiné byl v rámci spravedlnosti snížen vklad do soutěží na polovinu, protože loňská sezona byl odehrána právě pouze z půlky. Svaz vyhlásil také amnestii vyloučeným hráčům, vyjma těch, kteří obdrželi dlouhodobé tresty. Jako pozornost obdržely kluby praporky asistenta rozhodčího.

Hodně času bylo věnováno nemoci covid 19, která zásadně zasáhla do minulého ročníku. Fotbalová asociace České republiky k tomu v pondělí vydá oficiální změny v soutěžním řadu, který bude pružnější. Už dnes je jisté, že každá osoba uvedená v zápise o utkání bude muset nejpozději čtvrt hodiny před začátkem zápasu podepsat formulář ohledně zmíněné nemoci.

Novým členem výkonného výboru byl jednomyslně zvolený dlouholetý a nejzkušenější funkcionář OFS František Červenka.

Teď už k losu. Jediným novým týmem okresního přeboru dospělých je Družec, jenž opustil I. B třídu, do které se naopak posunul Švermov. Sezonu zahájí soutěž 28. srpna 13. kolem.

Přidělená čísla: 1 SK Družec (so), 2 Slovan Kladno (ne), 3 Baník Libušín B (ne), 4 Novoměstský Kladno (ne, 10.15), 5 SK Kročehlavy (so), 6 FK Brandýsek (ne), 7 Sokol Lidice (so), 8 Sokol Vraný (so), 9 SK Zlonice (so), 10 SK Buštěhrad (so), 11 Slavoj Pozdeň (so), 12 Viktorie Černuc (so), 13 Sokol Smečno (so), 14 Slovan Velvary B (ne).

13. kolo: Lidice - Velvary B, Vraný - Brandýsek, Zlonice - Kročehlavy, Buštěhrad - Novo Kladno, Pozdeň - Libušín B, Černuc - Slovan Kladno, Smečno - Družec.

Třetí třídu skupinu A doplnily z nejnižší soutěže celky Svinařova a Třebichovic, naopak ji opustily Vinařice B. Sezonu zahájí 28. srpna 13. kolem.

Přidělená čísla: 1 SK Hřebeč B (ne), 2 AFK Tuchlovice B (ne), 3 SK Kamenné Žehrovice (ne), 4 Sparta Kladno (so, hřiště K. Žehrovice, tři hodiny před úředním začátkem), 5 SK Kačice (so), 6 SK Třebichovice (so), 7 SK Velké Přítočno B (ne), 8 SK Běleč (so), 9 AFK Bratronice (so), 10 Slavoj Kladno (so, 10.15), 11 Slovan Dubí (so), 12 AFK Svinařov (so), 13 Čechie Velká Dobrá B (ne), 14 SK Lhota B (ne).

13. kolo: V. Přítočno B - Lhota B, Běleč - Třebichovice, Bratronice - Kačice, Slavoj Kladno - Sparta Kladno, Dubí - K. Žehrovice, Svinařov - Tuchlovice B, V. Dobrá B - Hřebeč B.

Do III. třídy skupiny B přibylo ze čtyřky mužstvo Pcher. Schází zde Uhy, které přesídlily do IV. třídy Mělnicka. Sezona bude zahájena 28. srpna 13. kolem.

Přidělená čísla: 1 Slavoj Zvoleněves (so), 2 SK Zichovec (so), 3 Sokol Neuměřice (so), 4 SK Otvovice (so), 5 Sokol Tuřany (so), 6 Sokol Blevice (so), 7 Sokol Hrdlív (so), 8 Sparta Dřetovice (so), 9 FK Žižice (so), 10 SK Pchery (ne), 11 Slavoj Pozdeň B (ne), 12 SK Stehelčeves (ne), 13 Sokol Knovíz (so), 14 Slavoj Koleč (so).

13. kolo: Hrdlív - Koleč, Dřetovice - Blevice, Žižice - Tuřany, Pchery - Otvovice, Pozdeň B - Neuměřice, Stehelčeves - Zichovec, Knovíz - Zvoleněves.

Do IV. třídy se přihlásil Stochov, který loni odstoupil z III. třídy. Zcela novým celkem je rezerva Slavoje Kladno. Soutěž zahájí 1. kolem první zářijový víkend.

Přidělená čísla: 1 SK Družec B (ne), 2 SK Zichovec B (ne), 3 Sokol Neuměřice B (ne), 4 Meteor Pletený Újezd (ne), 5 SK Vinařice B (ne), 6 Sokol Olovnice (ne), 7 volná, 8 Baník Stochov (so, 10.15), 10 SK Slatina (ne), 11 Viktorie Černuc B (ne), 12 Fotbal Zákolany (ne).

1. kolo: Družec B - Zákolany, Zichovec B - Černuc B, Neuměřice B - Slatina, Pl. Újezd - Sj. Kladno B, Vinařice B - Stochov, volno Olovnice.