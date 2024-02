Doslova multifotbalistou je Kladeňák Tomáš Abrham. Na nejvyšší úrovni hraje futsal v Mělníku a sálový fotbal v Kladně, k tomu přidává klasický fotbal, kde jako hrající kouč vede Slavoj Kladno. Jak to všechno dvaatřicetiletý chlapík stíhá?

Slavoj Kladno - SK Lhota 6:1, příprava UMT Kladno 4. 3. 2023, Tomáš Abrham | Foto: Bohumil Kučera

„Zvládám to, ale doma se to manželce moc nelíbí,“ usmívá se Tomáš Abrham, který se aktuálně zotavuje z covidu, ale věří, že brzy bude v pořádku a ve formě.

Jeho jedničkou je už dlouho futsal. Začal v Kladně, ale většinou působil za jeho hranicemi. Pět let v Plzni, tři roky v České Lípě, rok v Teplicích. Samé dobré adresy. Teď už nějakou dobu hájí barvy Olympiku Mělník, zůstal tedy v nejvyšší soutěži.

Menší radost má z výsledků, hoši z města českých královen pod sebou mají jen Olomouc, Ústí a Brno, přitom mířili do lepších pater. „Já chtěl ve futsale vždycky hrát co nejvýš a prezident Šuba mě přemluvil, že ještě jeho týmu mohu pomoci. Zpočátku to docela šlo, ale pak se přestalo dařit. Zachránit bychom se ale měli, Olomouc má jen čtyři body, a příští sezonu bude hodně mladý tým zase o něco lepší,“ věří nejstarší borec mužstva Tomáš Abrham.

Na dálku sleduje i mateřské Kladno, kde manažer Jan Pergler dal dohromady s bývalým manažerem Chemcomexu Praha Alešem Štorcem zajímavý tým, který drží ve druhé lize třetí místo s nevelkou ztrátou na úplné čelo. „Vypadá to, že se futsalu v Kladně zase začalo dařit a třeba se zase dostanou zpátky do první ligy. Bylo by to fajn,“ přeje mateřskému týmu štěstí Tomáš Abrham, sám však zůstane dál v Mělníku, kde loni v létě podepsal smlouvu na tři roky.

V sálovce hájí barvy Adrie Kladno (vedené rovněž Alešem Štorcem) a tam má v téhle sezoně podstatně větší důvod k radosti než ve futsalu. Jeho týmu se v základní části dařilo, skončil čtvrtý a nyní ho čeká čtvrtfinále play-off s Varnsdorfem. Hraje se na dvě vítězná utkání, začíná se 10. února duelem v nové hale ve Slaném. „Vytvořil se tam velmi dobrý tým a věřím, že máme šanci postoupit. Hlavně, abych byl do té doby v pořádku zdravotně,“ modlí se Tomáš Abrham.

V pořádku však potřebuje být už zkraje příštího týdne. Jako hrající kouč fotbalistů Slavoje Kladno, podzimního nováčka I. B třídy, zahájí jeho zimní přípravu. Hned pak se mužstvo vydá na soustředění do Frymburku na Lipně.

„S šéfem klubu Petrem Kovářem jsme se shodli, že máme hodně futsalistů, proto zahájíme přípravu trochu později. Na soustředění toho mám připraveno docela dost, mělo by vyrazit až dvacet hráčů, a to je perfektní počet,“ je rád Tomáš Abrham, podle něhož zatím nikdo z kádru neodešel a naopak na některá jména klub cílí. „Zatím neřeknu nic konkrétního, ale po zdravotních problémech se vrátil Pavel Caisl a už to je vlastně velká posila, protože na podzim hrát nemohl. Jsem za něj rád, protože jaro bude těžké a nás čeká hlavně boj o to, abychom pro Slavoj B třídu udrželi,“ dodal Tomáš Abrham.

