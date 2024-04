Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky na dubnovém zasedání schválil několik novinek v přestupním řádu, které začnou platit od nové sezony. Amatérských týmů se týkají hlavně volné přestupy v letním období mezi sezonami. Na ty bude méně času a také se zvýšily tabulkové ceny za hráče. Člen výkonného výboru SKFS Ondřej Knobloch se však zlobí, že vedení FAČF změny vůbec neprobíral se zástupci výkonnostního fotbalu a měnil něco, co podle něj fungovalo velmi dobře.

Výkonný výbor FAČR změnil přestupní řád, což se Vám nelíbí, co přesně kritizujete?

Zásadní problém vidím v tom, že taková změna v přestupním řádu týkající se částek za tabulkové přestupy, není s nikým diskutována. Přitom se přestupní částky pro týmy (okresní) OFS zvedly o sto procent a pro týmy (krajské) KFS o 67 procent. Tato schválená změna nemá žádný podnět z prostředí okresních nebo krajských klubů. Je to tradiční rozhodování asociace tzv. o nás bez nás. Nemohu mluvit za oblast divizí a ČFL, tuto problematiku neznám. Já zastupuji v největším kraji, což střední Čechy jsou, ve výkonném výboru kluby a za bojuji.

Ondřej Knobloch.Zdroj: archiv O. K.Kdy jste se o změně dozvěděli vy v kraji?

Já se o ní dozvěděl pouze stroze z komuniké VV FAČR. Nejedná se jen o přestupní řád, proběhla již několikrát změna řádu rozhodčích, disciplinárního řádu, procesního řádu, soutěžního řádu. Tato legislativa je pro všechny ve finále závazná a bohužel není nikde stanoveno, jak a kdy se tyto změny mohou dělat. Ale každá změna bez diskuse v prostředí fotbalu jako celku dělá hrozné problémy. Jedná se vlastně o rozhodnutí jednotlivců. Je to prostě bez komunikace s prostředím a potajmu. Změna přestupního řádu je prostě jen vrchol. To přece není dobře.

Nová tabulka přestupů FAČRZdroj: FAČŘ

Je podle vás FAČR příliš orientován na "velký" fotbal" a ten na vesnicích ho zase tolik "nebere"?

Jednoznačně. Když se podíváte na rozhodnutí, argumenty a změny, které asociace směrem k fotbalovému prostředí dělá, mluví se vždy jen o profi fotbale. Na naší valné hromadě dostali Petr Fousek, nebo nový sekretář Martin Procházka jasné otázky ohledně našeho krajského fotbalu, základních problémů, které OFS a kluby trápí, a také na financování. Jedná se o rozhodčí, delegáty, financování OFS či KFS a jejich (mládežnických) GTM lektorů. Ani na jednu otázku není schopen relevantně odpovědět. Protože to prostředí prostě nezná a vlastně ho ani nezajímá. Stále jen řeči okolo a žádná jasná odpověď.

Týká se podle vás neznalost problematiky také pracovní skupiny, která měla za úkol připravit změny v přestupním řádu?

Určitě. Všechno jsou to lidi napojení na profi fotbal, ať už Martin Procházka (FAČR), Erich Brabec (FAČR), Jiří Hendrich (FAČR) Tomáš Bárta (LFA), Martin Říha (SK Slavia), Jan Martinic (AC Sparta), Jan Staněk (Dukla), Petr Pojezný (Slovácko), Vladimír Dostál (ex-HFK Olomouc). Ani nikdo z nich žádné velké ponětí o podmínkách v okresech, nebo krajích nemá. Veškeré podněty směrem k amatérskému fotbalu jsou smeteny ze stolu. Ten prostě nikoho tam nahoře nezajímá.

Jsou s vámi na stejné vlně i kolegové z VV SKFS, případně jiných sousedních krajů?

Bavíme se o tom, a myslím si, že kolegové, kteří zastupují ve výkonném výboru právě kluby, to cítí naprosto stejně. Mám v úmyslu obeslat všechny OFS a KFS s dotazem, jestli vůbec tuto změnu registrují a přenesly ji na kluby. Uvidíme, jak se k této změně staví jinde, ale podle prvních ohlasů jsou hodně naštvaní i jinde. Jsem přesvědčen, že devadesát procent klubů to ani nezaznamenalo, protože svaz to jednoduše dá do komuniké z VV FAČR a tím v jeho očích vlastně splnil co musel. Nemá jedinou snahu komunikovat, zveřejnit a objasnit to pro týmy z okresů, krajů a podobně.

Výše tabulkového odstupného za přestup v kategorii mužů.Zdroj: FAČR

Pokusíte se tedy ještě rozhodnutí FAČR změnit? Co může SKFS udělat?

Do posledního VV FAČR před valnou hromadou chceme mít zjištěný celkový názor od klubů OFS A KFS. V případě většinového nesouhlasu budeme toto usnesení chtít přes naše zástupce ve VV FAČR tuto změnu revokovat.

Od kdy má tato změna v přestupním řádu platit?

To je další problém, změna by měla být platná již od 1. 6. 2024. Kluby pracují na každý kalendářní rok jako správní hospodáři s nějakým rozpočtem. Ať již na provoz a zajištění chodu klubu, tak mají zajištěnu částku i na přestupy. Nyní se najednou třeba v okresech dostáváme ke stoprocentnímu navýšení. To přece takhle nejde. Protože je to jak jsem již zmiňoval bez diskuse směrem k našemu prostředí, tak jde o zásadní zásah do financování klubů. Každý z nás, kdo vedeme nějaký klub, extrémně pociťuje navýšení energií, dopravy a prakticky všech komodit a vstupů do všech klubů a spolků. Jako pomoc amatérským klubům v těchto těžkých časech nám 9 lidí z tzv. odborné skupiny + členové VV FAČR navýší přestupní částky, které v podstatě nic nevyřeší. Jen zastaví pohyb hráčů mezi kluby, ukončení fotbalové činnosti některých hráčů a tím pádem i postupný odliv fotbalistů ze soutěží. S tím jsou spojeny problémy klubů s aktivními fotbalisty a zánik klubů.

Dáte i nějaký příklad, aby si fanoušek udělal představu?

Klidně. Třeba hráč z týmu krajského přeboru, řekněme že mu je 22 let, se přestěhuje za prací do jiného města, které hraje okresní přebor. Bude chtít pokračovat aktivně ve fotbale na úrovni okresu. Podle starého přestupního řádu a platných tabulek je přestupní částka pro nový klub za tohoto hráče 20 tisíc korun, ale podle nových tabulek se tato částka zvedne na 35 tisíc korun!. Který klub na úrovni okresu si tuto částku může dovolit? A obráceně: když bude muset klub z krajského přeboru sehnat jiného hráče do svého týmu, tak z A tříd do KP to je nyní 30 tisíc, nově 50 tisíc korun. Naprostá zbytečnost a pro mě nesmysl.