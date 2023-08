Baratynskyy však kanonýrem je a to od malička. V Poříčí to jednatřicetiletý borec potvrdil. „Nechtěli jsme na úvod zase prohrát, jako loni s Poříčany. Takže ten bod je cenný, i když kdybychom proměňovali během zápasu šance, odjeli bychom jako vítězové,“ byl přesvědčen.

Ke gólu mu podle jeho slov pomohli spoluhráči. Dobrou standardku kopl Sedláček a pak… „Byla tam skrumáž, do které se vydal i náš gólman Zach. Výborně ale zapracoval hlavně Bureš, neohroženě do toho vlétl a mně balon přistál proti noze,“ popisoval Baratynskyy rozhodující moment.

Už jméno naznačuje, že Ivan Baratynskyy pochází z Ukrajiny. S rodinou přišel na Stochov ve svých pěti letech, i proto na jeho řeči nepoznáte rozdíl od Čecha. Od dětství byl talentovaným hráčem a brzy mířil do Kladna. Také tam patřil v mládeži mezi top talenty, klub navíc v té době hrál ligu. Jenže než Ivan dospěl, Kladno zabředlo do finančních malérů, ocitlo se v divizi a svoje mladé kluky rozprodalo kde se dalo. Ivan putoval do Nebušic, Vyšehradu, teprve v Libiši našel na delší čas adresu, kde mu bylo dobře a kopal dobrý fotbal. Dokonce tam vstřelil branku, na níž vzpomíná asi nejraději.

„Bylo to proti Kladnu a v 90. minutě jsem dával na 3:2. Po tom, jak se k nám mladým chovali, jsem se nechtěl sice pomstít, to není pravé slovo, ale zadostiučinění to bylo,“ přiznává po letech.

Baratynskyy hrál delší dobu také v Nymburku, vyzkoušel si dresy Hostouně, ale rovněž dvou rakouských klubů. A kopal také v USA za Boston Bolts!

„Studoval jsem v Kanadě návaznou školu na naší Fakultu tělesné výchovy a sportu. A seznámil se tam s lidmi, kteří mi doporučili Boston a druhou americkou ligu. Hrál jsem ji tam celé léto,“ přibližuje jedno z nejzajímavějších angažmá kariéry.

Co bylo na lize nejzajímavější? Týmy byly hodně mezinárodní a kopalo se na umělé trávě. „A to moc příjemné nebylo, zvlášť v létě za obrovského vedra. Ale Američané mají jako jedničku americký fotbal a ten nechtějí dokola lajnovat,“ usmívá se Ivan Baratynskyy.

Vzhledem ke svému vzdělání už nějakou dobu funguje ve stále úspěšnější organizaci Bohemians Praha jako asistent a kondiční trenér B týmu hrajícího ČFL. Je tam spokojen. „Hrajeme dobrý fotbal, loni jsme byli v soutěži druzí a letos jsme přes velké změny v kádru začali dvěma výhrami. V Bohemce je prioritou samozřejmě áčko a my se snažíme kluky do něj připravit. V béčku však zůstanou dva, maximálně tři roky. Buď se chytí, nebo ne a pak si hledají další kluby,“ vysvětluje Ivana Baratynskyy.

Jeho mohutná postava však nadále bude trápit také tuchlovické protivníky v krajském přeboru. AFK v létě posiloval a mnozí tvrdí, že by mohl patřit k favoritům soutěže. „My byli silní už loni, ale zasáhla nás vlna zranění. I teď hned na začátku vypadl Brnojvák a bude měsíc mimo. Pokud ale zdraví vydrží, můžeme hrát někde nahoře,“ je přesvědčen Baratynskyy.

Na závěr se řeč stočila i na válku na jeho rodné Ukrajině, tedy velmi citlivé téma. Iva i jeho rodina jí byli hodně zasaženi, loni zorganizovali velkou akci, aby členy své rodiny dostali do bezpečí. To se povedlo. „Naštěstí, ale hlavně si přejeme, aby už byl konec,“ dodal Ivan Baratynskyy.