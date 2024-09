„Měli jsme skvělý začátek do nějaké dvacáté minuty už jsme vedli 5:0. Vycházely nám nákopy za obranu a rychlé brejky, byly to podobné góly,“ popisoval Jan Ploch, který zakončoval většinu akcí perfektně.

Zvláštní ale je, že ve zbytku duelu se už nic nestalo. „Slovan trochu přeházel sestavu a už jsme se do nich dostávali složitě. Pak už byli na míči víc oni, docela nás tlačili, ale máme další čisté konto a řekl bych, že hodně cenné,“ pochvaloval si třiadvacetiletý forvard.

Čím to, že Stochov, v posledních sezonách spíš bídný, najednou tak vystřelil? Podle Plocha panuje pohoda v mužstvu, které přitom nemá žádného trenéra. „Pan Zíka odešel do Řevničova, ale nám to takhle vyhovuje. V tréninku víme, co potřebujeme, všechny to teď baví. A kdo rozhoduje o sestavě? Už tak nějak víme, kdo a kde by měl hrát, konečné slovo pak má zkušený spoluhráč Radek Vorbach,“ vysvětluje Jan Ploch.

close info Zdroj: Baník Stochov zoom_in Jan Ploch, střelecká opora Baníku Stochov.Odchovanec Stochova si vyzkoušel v zatím krátké kariéře už více týmů a nabídky má pořád, koneckonců aktuálně má na kontě 11 branek a v čele tabulky střelců vystřídal ve středu absentujícího doberského Matěje Haška. „Trochu to sleduji a je to pochopitelně výzva vyhrát střelce. Ale máme nějaký týmový cíl a ten je důležitější. Když k němu povedou moje góly, jedině dobře,“ hlásí.

Ne všude byl ale spokojen jako teď na Stochově. Rok působil v dorostu SK Kladno, rok byl také ve Slavoji Kladno, když se drápal nahoru ze čtvrté třídy. „Tehdy mě nalákali, ale nesedlo mi to tam, nedařilo se mi. Hrál jsem také ve Mšeci I. B třídu, kde to bylo sice dobré, ale kvůli skvělé stochovské partě jsem se vrátil domů,“ popisuje svoje výlety borec, který v civilním životě pracuje ve slánské odlakovně.

A kam se bude kariéra docela žádaného střelce ubírat dál. „Zájem z nějakých klubů tam je, ale jak už jsem říkal, teď máme nějaký cíl s klukama na Stochově. Kdyby se povedlo postoupit do přeboru, bylo by to skvělé,“ dodal Jan Ploch.