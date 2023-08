V prvním poločase skvěle trefil dobrou standardku Sedláčka, v druhém uspěl ze svojí parádní disciplíny, kterou umí lépe než opěvovaný sparťan Krejčí. Fitko totiž pravidelně proměňuje už roky všechny penalty. A třetí branka? Kopal trestňák a mazaně obstřelil zeď. Střela, která vypadala jaksi obyčejně, ale ex-ligový gólman Jarda Tesař se jen smutně podíval, ani neskákal…

Okresní přebor hlásí: Roztočeno! Zářila Černuc, Tuchlovice zastavily Olovnici

„On se snad nikdy neukopne, vždycky to jde tam, kam potřebuje,“ kroutil v hledišti hlavou Fitkův tchán a někdejší tuchlovický šéf Stanislav Šulc. S dovětkem, že by zeťáka už potřeboval víc doma, aby mu pomohl česat jablka.

„Asi ho vzhledem k mému věku chápu, ale ještě chci hrát fotbal, nevypadnout z toho,“ usmíval se Martin Fitko a přiznal, že na zápas myslel celý týden a těšil se. „Ale bez útočníků jsme byli splácaní a měl jsem z Doks respekt. Kluci ale makali, byli jsme na soupeře výborně nachystáni a podali jsme výborný výkon,“ hodnotil sedmatřicetiletý borec.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Fitko kdysi začínal s fotbalem v Libušíně, brzy se pak přesunul do kladenské Sparty, tehdy parádní mládežnické líhně. Až po několika letech tam si ho vytáhl SK Kladno, kde to však do áčka nikdy nedokopal. V té době se ve městě hrála první liga a šanci dostávali spíš borci zvenku.

Jako talentovaný rychlý křídelní obránce hrál aspoň za béčko divizi, pak zkoušel štěstí na různých hostováních ve Vejprnicích či Blšanech.

Pak už ho získaly Tuchlovice, předseda Šulc dokonce neváhal, a dal mu dceru Ivu za manželku. Fitka prostě musel mít stůj co stůj a byl to hodně dobrý kup. Martin to sice párkrát zkusil také jinde (Hostivice, Velvary), ale nejlepší byl stejně vždycky v Tuchlovicích, kde překonal i těžká zranění a zase se vrátil do formy.

Obrazem: Fitko hattrickem rozmetal dokeské šiky a dal zapomenout na útočníky

Zrovna Doksy by příště určitě uvítaly, kdyby před zápasem s nimi jel třeba na dovolenou. „Ukázali jsme, jak se má hrát doma. Oni měli jednu dvě šance, my řadu dalších,“ chválil hrdina duelu Martin Fitko celé mužstvo.

To už loni sahalo po postupu do divize a letos by mohlo zamířit s posilami ještě výš. Tým má silné klubové vedení v čele s Josefem Beštou, trenér Miroslav Supáček se kvalitou svojí přípravy vysmívá všem škarohlídům mluvícím o jeho vyšším věku. A hráči působí výborně jako celek, jsou tady rychlíci, pracanti, ale i šikulové a kanonýři.

A samozřejmě Martin Fitko! Jak vidí tenhle nejdéle sloužící člen základní jedenáctky aktuální sílu AFK? „Jsme silní a doplnili jsme na dobrých pozicích. Přišel Růža z Kladna (Růžička), chytili jsme i druhého výborného gólmana Zacha, se Skalákem jsou vyrovnaní a zaslouží si chytat oba. Hlavně, aby nám vydrželo zdraví, padalo to tam a hráli jsme dobrý fotbal,“ dodal Martin Fitko.