Osobností Deníku by se smečenský Karel Kratina mohl stát už jen proto, že má šest dětí. Naše rubrika je fotbalová, přesto je na místě. Dlouholetá opora Sokola Smečno pomáhá klubu i v šestačtyřiceti letech a po vzoru Klapzubovy jedenáctky už kope dohromady s dvěma svými syny Michalem a Martinem. Důvodů, pro je Karel Kratina Osobností Deníku pro tento týden, je ale víc.

Sokol Smečno B a Karel Kratina, Osobnost Deníku - je dole úplně vlevo | Foto: Bohumila Vápeníková

Posuďte sami: Kratinovi je šestačtyřicet, přesto odehrál nejen sobotní zápas B týmu Smečna, ale musel naskočit i do nedělního souboje ve Velvarech. 180 minut za dva dny. Navíc jeho parta senzačně na půdě asi nejlepšího celku okresního přeboru vyhrála na penalty 3:2! Kratina hrál i podle kouče Jiřího Vápeníka báječně stejně jako jeho synové, ale vlastně celý tým.

„Hrát dva zápasy za víkend je v mém věku bolavé. Navíc už deset let netrénuji, kvůli práci,“ říká muž, jenž si živí kácením a úpravou stromů.

V sestavě áčka Smečna byste ho vlastně už hledat neměli, před sezonou se totiž oficiálně rozloučil a chtěl hrát jen za nově založené béčko. „Jenže znáte to, kluci jsou zranění, nemocní, mají pracovní povinnosti. Takže mě přemluvili a vypadá to, že budu muset pomáhat do konce sezony. Pak už ne,“ slibuje.

K týmu Sokola má srdeční vztah. Kluky kdysi začali právě s trenérem Jiřím Vápeníkem piplat od malička a povedla se jim velká věc: skoro všichni došli až do áčka a nejen že skvěle hrají, ale drží i prima partu. „Já zažil parta ve Smečně víc a třeba za Jirky Hřebíka a Vency Suka byla také dobrá, navíc to byli fotbalisti jako blázen, ale ta současná je asi nejlepší nebo jedna z nejlepších. Fotbalově jsou také šikovní a kdyby se víc trénovalo, mohli by hrát vyšší soutěž. S klukama si rozumím dodnes, i když jsou o generaci mladší,“ je rád.

Karel Kratina moc fotbalových adres neprošel. Kromě Smečna vlastně jen nedalekou Srbeč. Kdysi tam bydlel, měl tam kamarády, a tak hrál tam. I také na Rakovnicku měl úspěch, založil tam dorostenecký tým a vedl ho, s muži postoupil do okresu. Co by tam za to dnes dali.

Přesto vyslyšel volání Smečna, aby se vrátil. Udělal to a nelitoval, silný tým také vykopal okres a patří v něm mezi štiky soutěže. „Je to srdeční záležitost. Potřebovali pomoci, tak jsme se vrátil a už tady zůstanu,“ má jasno.

A jak vyjde na hřišti se dvěma syny? Prý úplně v pohodě. „Oba poslouchají, přece jsem je vychoval. Oba jsou i výborní fotbalisté, ale jiného už Smečnu nedodám, ostatní děti jsou holky,“ usmívá se.

Klapzubova alias Kratinova jedenáctka tedy na Smečně hrát nebude, o dobrý fotbal tady ale mají i díky Kratinům postaráno prý ještě na velmi slušné období. „Klukům je kolem pětadvaceti, ještě před sebou mají dlouhé fotbalové roky. Já už ne, ale kopat chci dál, jen za béčko. Tam to zvládnu klidně do padesáti,“ dodala Osobnost Deníku pro tento týden Karel Kratina.