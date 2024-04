Osobností Deníku by se smečenský Karel Kratina mohl stát už jen proto, že má šest dětí.…

Jaro začal Mario všelijak. Na první zápas zaspal, jako hospodský doma ve Švermově seděl s kamarádem slavícím narozky moc dlouho a pak by ho ráno neprobudil ani největší zvon světa, 88 tun vážící kolos z Myanmaru. A když už ve Lhotě Kolumbič do zápasu naskočil, nechal se vyloučit a jeho tým kvůli tomu zase prohrál. „Ale bylo to jinak než jste psali, v tom jsem byl dost nevinně,“ hájil se gólman.

V dalším kole proti Vranému se tak kvůli trestu za červenou ujal aspoň role hlasatele a prý teď už aspoň ví, v jaké roli zůstane u fotbalu po skončení kariéry. „Ale ruce mě tedy svrběly a těšil jsem se na další zápasy. Musím říci, že ten na Velké Dobré mi opravdu sedl, tam by mi domácí nedali gól fakt ani do rána. A ve Hředlích mi vyšla ta penalta. Jak jsem padal, zachytil jsem míč tím největším kolíkem na patě kopačky,“ smál se hrdina okamžiku a dodal: „Snad jsem to zaspání takhle klukům splatil.“

Kolumbič chytil penaltu a Slavoj slaví. Hředelský trenér položil funkci

Kolumbič byl vždycky tak trochu „tvor“, ale takový, kterého mají všichni rádi. Už v deváté třídě bydlel sám, s fotbalem seknul. Až při svých toulkách do Anglie k němu zase přičichl a začal ho znovu bavit.

Původem není Kladeňák, pochází z kouzelného kraje jihočeské Sušice. Když byl malý, máma – učitelka houslí – získala místo v kladenské ZUŠce a tak se stěhovali. Do Kladna a pak do Švermova, kde s fotbalem začal. Brzy bylo jasné, že z něj neroste Hudeček ani Paganini, zato v bráně se oháněl skvěle. „Když nám jednou chyběl brankář, já si koupil na Sítné ve Sportu takové velké rukavice. A řekl jsem jim, že jestli mě nepustí do brány, končím. Tak mě pustili,“ chechtá se.

Měl talent, navíc hodně vyrostl, na brankářské řemeslo se hodí. Brzy byl v Kladně v partě trenéra Martina Škváry. „Druhej táta, skvělej chlap. Měli jsme i silný ročník, Samek, Balšánek, Machuta, Holub, další výborní kluci. Ale šli o kategorii výš dřív než já, a tak jsem chvíli zkusil jít do Blšan. Ani tam to nebylo růžové, byl jsem třetí, a tak jsem se vrátil do Kladna, ale už do slabšího mužstva. A s fotbalem jsem postupně sekl, zajímaly mě jiné věci a ty tady nebudeme pitvat,“ uchechtne se.

Dobré nezabral zatím ani nový trenér, Braškov hlavně do půlky zářil

Naštěstí se po pár letech vrátil a začala jeho velká cestovatelská mise, při níž stihl oblékat trička zhruba pětiny fotbalové planety. Byl ve Švermově, Slaném, chvíli v Kladně, kde útočil na místo v brance týmu ČFL. Následně hájil kasu Hostouně v kraji a pak se objevilo jeho první zahraniční angažmá v německém Wernbergu. „Tam bylo zajímavé, že jsem hledal něco venku a Martin Škvára mi povídá, že o brankáře teď moc zájem není. Po nějakém čase jsem ale sehnal ten Wernberg a od domácích se dozvěděl, že právě tam kdysi nejen Škvára, ale i Libecajt a další Kladeňáci hráli,“ vzpomíná Mario Kolumbič.

S fotbalem pak prošel slušný kus Evropy. Po Německu byl také chvíli v Irsku, ve Švýcarsku i Rakousku. „Nejvíc se mi líbilo ve Švýcarsku. S rodinou jsem tam chtěl zůstat tak moc, že jsem dochytával sezonu s utrženým ramenem, aby mi dali smlouvu. Jenže do toho přišel covid, sezona se zrušila a předseda klubu řekl, že si nemůže dovolit platit tři brankáře, když neví, jestli se bude hrát,“ vrací se ke smolným chvilkám Mario.

Osobnost Deníku: Hrál ligu, šampionáty Evropy i světa. Teď slaví Svoboda třicet

Loni když Slavoji nevyšel start do soutěže, hodil laso právě Kolumbičovi a byl dobrý kauf. Brankář tým rychle zvedl a body do tabulky I. B třídy přibývaly. Doteď je v klubu spokojen a hraje tady už i jeho starší syn. Mladší prý bude také, protože je povahově po Mariovi – neřízená střela. „Učitelky mi při mých průšvizích vždycky říkaly, že mi to jednou vrátí moje děti. Měly pravdu,“ uznává pyšný táta.

A další záliby? „Oba moji kluci, to je moje největší záliba, ale z fotbalu mám taky vždycky radost a hraju ho s vášní. Rád si ale zachytám třeba i hokejbal s kamarády ve švermovských Beer Stars. Baví mě taky provozování hospody,“ neskrývá.

Má ji doma ve Švermově, kde ale za místní Baník nechytá, vztahy jsou z nevyřčených důvodů chladné. V sobotu právě Švermováci na Slavoj dorazí, a tak Mario vypsal prémii. „Nic zvláštního, prostě basičku pivek. Bohužel Baník s týmem trochu vaří z vody a už se podle mne zachrání jen velmi těžko, to je škoda,“ dodala Osobnost Deníku pro tento týden Mario Kolumbič.