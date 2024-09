„První půli jsme nehráli vůbec špatně, vytvořili jsme si dvoubrankový náskok, fyzicky jsme zvládali. Soupeř nastoupil sice v netradiční systému, což nás mohlo rozhodit, ale oni toho úplně nevyužili. O přestávce jsme šli sice do vedení 3:0, ale byli jsme už trochu rozházení. Sice jsme prostřídali, ale mladí kluci co tam šli se ještě mají přece jen co učit,“ hodnotil těžký zápas Jakub Podaný.

Podle něj tým inkasoval dost laciné branky. „Konec jsme mohli odehrát mnohem komfortněji a chytřeji,“ dodal.

Své fantastické produktivitě, kdy jako obránce dal dvě branky a na jednu přihrál, se jen usmál. „Jsem součástí týmu, takže dneska jsem to byl já, jindy to bude někdo jiný. Hlavní je, že jsme konečně vyhráli, pro naše sebevědomí je tohle fajn, protože hlavně naposledy v Sokolově to byla strašná bída,“ uznal bývalý hráč Sparty a Slovanu, ale také Bohemky, Teplic, řeckého Lesbosu, Dukly nebo dokonce indické Kalkaty.

Podle něj se na týmu v Sokolově projevil i těžký pohárový duel s Kladnem, pak chyběly síly. „Tady doma už to bylo lepší a hlavně jsme to zvládli, i když mouchy tam samozřejmě ještě jsou,“ nekličkoval muž, jenž dnes komentuje fotbal na nejvyšší úrovni profesionálně.

Při svých gólech vyměnil obě nohy. Slabší pravačkou dával nádherně do šibenice na 3:0, silnější levačkou zase v závěru zvyšoval na 4:2 a tenhle gól byl pro změnu vítězný. Jakého si cenil víc? „Mně je to jedno (smích). Ale je fakt, že ten druhý nám dost pomohl, dostali jsme se v těch chvílích nechtěně do problému, když to soupeř sáhl na 3:2. Takže pravou nohou jsem v kariéře tolik gólů nedal, ale víc si asi nakonec cením toho druhého zásahu,“ přemítal nahlas.

Momentky / SK Hřebeč - FK Ústí nad Labem mládež 4:3 ( 2:0), 4. liga (Divize B), 31. 8. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Co se mu nechtělo, to bylo pitvat krizi uvnitř klubu, při níž srdcaře a trenéra Miroslava Nováka v týdnu odvolal jeho kamarád (manažer) Jozef Janík, a naopak se vrátil další manažer Štěpán Sádecký. „V podstatě jsem se to dozvěděl od vedení jako hotovou věc. Mám ve Hřebči specifickou pozici, protože při mém nabitém programu nenavštěvuji tréninky a klukům pomáhám jen při zápasech. Každopádně Míru Nováka mám rád, byl jsem s ním fajn. V podstatě jsme spolu vyrůstali od malička, takže mu přeji, ať se mu daří a třeba se sem jednou i vrátí. Víc bych to komentovat nechtěl,“ řekl na závěr Jakub Podaný.