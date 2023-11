Slovan nečekaně s Bělčí prohrával, ale zkušení ho vytáhli z bryndy. Na 3:3 vyrovnal Jiří Hvězda a pak dvakrát udeřil Radek Rác. Mazanou hlavičkou a pak přesnou střelou podél gólmana Šnobla. „Před zápasem jsem klukům říkal, že takovéto zápasy jsou nejhorší. Soupeř je dole v tabulce, ale stejně ho nemůžete podcenit. Každý v kabině si myslí, jak jim dáme bůra, ale takhle se fotbal nehraje. Pak jdeme na hřiště, přizpůsobíme se jim a je to rázem těžké. Naštěstí jsme to zvládli,“ ulevil si Rác, z něhož si dělal trochu legrácky trenér Družce Tomáš Blažek, jenž se přišel podívat na fotbal s kočárkem a dcerou Amálkou a podle něj mohl mít Radek ke třem gólům i tři asistence, kdyby víc přihrával. „Bláža ale pravdu nikdy nemá! On přece ví, že já musím dávat góly, nemám čas na ně přihrávat,“ smál se Rác.

Má za sebou zajímavou kariéru. Začínal ve Spartě, té kladenské, která v té době ještě chrlila talent za talentem. Šikulu, který to uměl báječně s míčem, si vybrali do sousedního SK, pak už přišly zmíněné štace v Bohemce a Slavii. Po návratu do Kladna stihl ještě pomoci Slavoji, který se postupně začal ze slavných let propadat soutěžemi, pak už přešel do výkonnostního fotbalu. Roky hrál za Pchery, teď už je deset let ve Slovanu.

Nižší soutěže: půlmistry jsou Buštěhrad, Zvoleněves a Slatina. Padlo Novo!

„Na vyšší soutěže to nebylo. Nemohl jsem kvůli mému podnikání ve stavebním průmyslu trénovat. Po celý rok řeším spoustu projektů, mám moře práce a na vyšší třídu prostě trénovat musíte. Takhle mi to vyhovuje, jdu si zahrát a baví mne to,“ tvrdí a pokračuje: „Já už ve svém věku (42 let) nemám komu co dokazovat, tak si fotbal užívám. Góly mě ale baví střílet pořád, podle mne je to maximální pomoc mladým klukům, aby viděli, jak se dávají a jednou je tam sázeli, až my starší tady nebudeme,“ hlásí.

Radka Ráce můžete často vidět v parádním bouráku, jak projíždí Kladnem. Podnikání se mu evidentně daří. „O autech to není!“ odmítá rázně. „Práce se musí dělat na sto a možná na sto deset procent. Dneska firmy objednávají naše stavební práce a ty musí být perfektní. Bez dobré práce nemáte dobré reference. My jí máme bohudíky pořád dost a snažíme se, aby firma klapala a všichni byli spokojení,“ vysvětluje Radek Rác.

Dokdy hodlá fotbal hrát? „Když to zdraví dovolí, tak budu hrát co to půjde, třeba do padesáti. Ale třeba na jaře jsem zdravotní problémy měl a vazy v koleni mi trápily ještě na začátku tohoto ročníku, tak uvidíme,“ říká a uzavírá tipem, kolik dá ještě branek. „Po podzimu jich mám asi dvacet, tak ještě aspoň jednou tolik,“ dodal s úsměvem hlavní nositel ofenzivy Slovanu Kladno a před dohrávkou Velká Dobrá B – Hřebeč B ještě pořád nejlepší střelec III. třídy A.