Tři góly prý nedal Jan Blanda v chlapech nikdy, přitom je mu je už třiatřicet let. Ale když už si do Kristových roků poctivě počkal, tak vše oslavil s plnou parádou. Nasázel hattrick v dresu svých Kročehlav do sítě béčka Tuchlovic, které vede jako trenér jeho velmi dobrý kamarád Lukáš Muláček. „Asi i kvůli němu jsem se hecnul,“ usmál se Blanda vyhlášený redakcí další Osobností Deníku.

SK Kročehlavy - AFK Tuchlovice B 5:0 , OP Kladno, 26. 8. 2023, u míče Jan Blanda | Foto: Bohumil Kučera

Paradoxní je, že někdejší odchovanec SK Kladno se před patnácti roky dostal do Kročehlav přes Muláčkova tátu Zdeňka, jenž tam tehdy koučoval první tým. „Na SK už jsem tehdy moc nestíhal tréninky a chtěl hlavně hrát. A tak jsem zavolal panu Muláčkovi, jenž už nás chvíli předtím trénoval na SK. A domluvili jsme se,“ vrací se zpátky v čase Jan Blanda.

To není klasický kanonýr, ale zápas s Tuchlovicemi se mu povedl a zaujal všestranností. Jeden gól dal hlavou, druhý z trestňáku a třetí po úniku. Kročehlavy deklasovaly Tuchlovice nečekaně jasně 5:0 a ukázaly, že letos se nimi musí počítat víc než v minulých ročnících. „Nechceme to přeceňoval, Mulda mi říkal, že přijeli dost oslabení. I tak jsme to ale pořádně oslavili. Máme teď výbornou partu, do které perfektně zapadají i dorostenci. Navíc svou šikovností zapadli i do týmu, třeba Šulda (Šulík) dal dvě branky a jednu opravdu nádhernou do šibenice. Vedení udělalo dobře, že na kluky sází víc,“ těší Honzu Blandu.

Když před čtvrt stoletím začínal v Kladně, dostal se do party, z níž mnozí kluci hrají výtečně doteď. Ať už jsou to Kamil Výborný, Tomáš Abrham, bráchové Honza a David Hrubých, Roman Volman. Trénovali je borci jako Tesárek, Hlavnička, Čurda a dokonce Jan Suchopárek, nejslavnější žijící kladenský fotbalista.

Právě pod ním odehrál Blanda zápas, který se mu nejvíc vryl do paměti. „Bylo to na turnaji ve Francii, kam nás pan Suchopárek vzal, protože tam hrával a uměl výborně jejich řeč. Já rozhodl semifinále, tedy se mi to povedlo, ale je to matná vzpomínka, bylo to v dorostu,“ vybavuje si Blanda.

Žije však současností a v té zatím na konec s fotbalem nepomýšlí. Konečně může kopat trestňáky – protože jejich hlavní exekutor Pavel Rolný odešel do fotbalového důchodu. „Jsem rád, že mě Rolňas k těm trestňákům konečně pustil,“ žertuje Jan Blanda na úkor čerstvého padesátníka, který nasázel za Kročehlavy asi tolik gólů, co Bican za Slavii… „Byl to kanonýr od boha a jsem rád, že oslava té víkendové výhry byla spojená s jeho oslavou padesátky. Celé se to hodně povedlo,“ říká Osobnost Deníku Jan Blanda.

A postoupí už konečně Kročehlavy zpátky do okresu? „Doteď jsme se zachraňovali, sotva jsme se slézali, nebylo to dobré. Ale s příchodem těch mladých kluků se všechno v klubu zvedlo. Oni budou lepší a lepší a pak by se to povést třeba mohlo, ale nebude to asi hned. Každopádně bych byl rád, kdybych se jednou postupu s Kročehlavy dočkal,“ zasnil se Jan Blanda.