Pokud to půjde klubu od letiště a Viktoru Pančevovi tak jako dosud, nemusely by jeho sny o posunu mezi fotbalovou smetánku být nereálné. „Já se ale musím aktuálně soustředit jen na Hostouň a svoje výkony tam. Dostal jsem vekou šanci a snažím se jí využít,“ říká chlapík, který v úterý 12. září oslavil 21. narozeniny.

V nedělním zápase s Přešticemi si dárek dal sám - uhájil důležité čisté konto a jeho tým vyhrál brankou Tomáše Křenka 1:0. Díky tomu zůstal na prvním místě. „Kluci přede mnou bránili skvěle. Speciální pochvalu dám Vencovi Bízkovi, který se dozvěděl až chvíli před začátkem, že místo našeho kapitána Lukáše Kosíka půjde hrát on. Zvládl to parádně. Já se zapotil hlavně při jedné dobré střele v první půli a pak při nebezpečných centrech, těch měl soupeř docela dost,“ vrátil se Pančev z duelu se Západočechy.

Hostouňský zázrak nekončí, šestá výhra v řadě potvrdila dominanci

Tenhle 193 cm vysoký gólman začínal s fotbalem na opačné straně Středočeského kraje, v Zelenči. Tam ho vyskautovala Viktorka Žižkov, ale brzy přišel ještě větší kariérní skok – ozvala se Sparta. „Koupili mě, když mi bylo patnáct a vydržel jsem tam do konce dorostu a pak na pár zápasů dospělého béčka. Byla to obrovská zkušenost jak fotbalová, tak do celého života. Je to obrovský klub, kde na vás třeba nejde jako na gólmana tolik střel, ale o to víc musíte být ve střehu. Navíc tlak na předvedenou hru i výsledky je už v mládeži enormní, prohrávat ve Spartě nechce nikdo,“ vzpomíná na letenské roky Viktor Pančev.

Před dvěma lety zasvištělo kolem jeho hlavy hostouňské laso a on se ho chytil. Koneckonců v té době byl jeho agentem někdejší hostouňský gólman Bogdan Petrovič. Dnes už je trenérem brankářů Sokola, je to Pančevova výhoda? „Bogy už agenturu nemá, takže když odešel za skvělou nabídkou Radek Bičík, začal nás brankáře v Hostouni trénovat on. Já ho beru jako přítele, ale umím to oddělit a při tréninku i zápasech máme profesionální vztah, rozhodně nemám žádné úlevy,“ odmítá Pančev.

V Hostouni však neměl vždycky na růžích ustláno. Konkurent David Tetour byl pro něj silnou konkure

Velké drama se zvraty ve Lhotě, zmar Hostouně a švermovské čekání

ncí, letos na začátku sezony ale odešel do Králova Dvora.

Místo něj se na Pančeva tlačí Martin Saladiak a Tomáš Kolodziej ze Slavie. „S Tetym jsme bojovali o místo dva roky. V tom prvním se povedlo chytit šanci za pačesy víc mně, protože byl David zraněný, druhý rok se to zase otočilo, protože Tety i tým měli dobrou sérii zápasů. Teď sice cením obrovské šance, jakou mi trenéři dali, ale další dva kluci jsou také výborní a nutí mě makat na sto procent,“ hlásí talentovaný brankář.

Nicméně v gólmanském týmu měl v přípravě a v úvodu ročníku hodně zajímavý vzor, reprezentanta Tomáše Vaclíka. Ten s Hostouní trénoval a pro mladé kluky byl velkou inspirací. „Už za námi chodíval ve Spartě, když jsme byli mladí kluci a byl perfektní. Ale jak jsem ho poznal teď blíž, tak jsem viděl, jak fantasticky funguje na hřišti, ale také mimo něj. Bavil se s námi, jako by by jedním z nás kluků z Hostouně, přitom v kariéře dosáhl vlastně nejvíc, nebo prostě to, po čem každý hráč touží. Jsem moc rád, že tady s námi byl,“ chválí personu českého fotbalu Viktor Pančev.

A věří si, že by mohl kariéru Tomáše Vaclíka třeba následovat? „Hostouň mi hodně dala, chytám a posouvám se. Všechno je o mně a o tom, zda budu naslouchat svému okolí a dělat vše, co mám, naplno. Nějaké malé kontakty z vyšších soutěží už proběhly, ale znáte to: dokud není nic konkrétního, není potřeba to řešit. Řešit musím Hostouň a náš skvělý tým, ten je teď na první místě,“ dodal sympatický mladík s velkými předpoklady Viktor Pančev.