„Soupeř byl slabší, dělal strašné chyby a my toho využívali. Hlavně já, ale zejména Mates Holas mi to výborně připravoval. Padalo nám to tam od začátku, takže jsme si zápas užili,“ vyprávěl Studenovský.

Ten kdysi na Velkém Přítočně začínal, pak se v osmi letech přesunul do SK Kladno, kde vydržel do třinácti. Následoval konec s fotbalem a důvod byl vážný – v koleni mu lékaři objevili nádor. Léčba byla naštěstí úspěšná a po více než třech letech se vrátil Pavel také k fotbalu. „Mámin přítel Olda Mazanec mě přivedl na Slovan Kladno a já byl rád. Fotbal mě po té pauze zase hodně chytil a na Slovanu jsem vydržel do loňska,“ říká muž, který v létě 2022 využil volného přestupového okna a po sestupu Slovanu do třetí třídy podepsal mateřskému Přítočnu.

„Sestup byl jeden důvod, navíc to mám teď pět minut od baráku. Také v tom hrál roli přístup vedení na Slovanu. Podle mne tam pro fotbal dělají určitě méně než tady v Přítočně. Je to škoda, protože parta tam byla výborná,“ vysvětluje důvody odchodu.

Přítočnu se start do soutěže povedl, vyhrává, ale také bojuje s nedostatkem hráčů. Pár jich odešlo, na tréninky tak chodí dost málo kluků. Často chyběl také Studenovský. Vedoucí online prodeje obchodního řetězce Tesco měl jako důvod právě časovou vytíženost v zaměstnání, ale také stavbu domu, který dokončuje v Přítočně. „Naštěstí už finišujeme, tak se na tréninky dostanu také častěji. Musíme zabrat všichni, protože soupeři budou těžší než byla teď Pozdeň,“ varuje Osobnost Deníku pro tento týden Pavel Studenovský.

Pavel Studenovský - prý při tréninku, když nestíhal přípravu s týmem…Zdroj: se souhlasem P. Studenovského