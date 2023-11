Pořádně nabito měl o víkendu tuchlovický fotbalový klenot David Ditrich. V sobotu naskočil v závěru za A tým Tuchlovic a hned po dvou minutách dal gól do sítě Chlumce. V neděli dopoledne přidal dva zásahy za dorost v Letech (výhra 3:0) a odpoledne ještě nastoupil za béčko mužů v okresním přeboru. Hádejte, jak to dopadlo? Jasně, i tady vstřelil jednu branku Černuci. Je tak další Osobností Deníku.

David Ditrich (číslo 10) v dresu AFHK Tuchlovice. | Foto: archiv D. Ditricha

„S áčkem jsem dal snadný gól, jen jsem dorazil ránu spoluhráče Tomáše Bureše. Za dorost dávám góly pravidelně snad každý zápas a v béčku jsem šel jen na pár minut, dostal to na svou slabší pravačku a zkusil jsem vystřelit. Vyšlo to,“ usmál se osmnáctiletý talent.

Zároveň přiznal, že třízápasová nálož, byť všechny duely neodehrál kompletní, byla náročná. „Zvládnout se to dalo, ale těžce, měl jsem toho akorát,“ říká, jenž dal i zásadnější góly než byly ty víkendové. "Rám vzpomínám na minulý rok, kdy jsme hráli se Slovanem Kladno v poslední minutě 2:2, ale pak se mi povedlo na půlce udělat beka, utekl jsem mu a zavěsil. Tehdy jsem měl fakt radost," neskrývá.

Kde Tuchlovice takový talent objevily? Doma za humny. David je Tuchlovičák, ale při svém talentu si ho vytáhli před lety ligoví Bohemians Praha. U Klokanů strávil několik let, dokonce ho tam vedl bývalý slavný útočník Sparty Roman Bednář, nakonec však kvůli škole skončil a vrátil se domů. „Jezdil jsem dvě hodiny na trénink, to bylo moc. Byl jsem víc na cestách než na hřišti nebo doma. Nedalo se to skloubit,“ vysvětluje.

Tuchlovice naložily Chlumci bůra a útočí na historické maximum

Nicméně Tuchlovice jsou také dobrou fotbalovou adresou. V dorostu má David nad sebou trenérského doyena Vladimíra Hodana, v béčku nadaného Lukáše Muláčka a v áčku si může kopnout špičkový krajský přebor pod Miroslavem Supáčkem.

„Dorost jsme oproti loňsku hodně zvedli, už nehrajeme u spodku tabulky A třídy, ale jsme třetí. Trenéra béčka Lukáše mám moc rád, je to skvělý chlap, je s ním legrace a i jako trenér je výborný. Jarní postup béčka do okresu je mým asi největším dosavadním týmových úspěchem. Výborný je také pan Supáček v áčku. Hned jak jsem přišel, zavolal si mne a zajímal se, kde jsem hrál a tak,“ chválí všechny svoje kouče chlapík, který už v dorostu letos na podzim nastřílel 18 branek. Dvě mu sice rozhodčí nepřičetli, ale toho netrápí, cíle má trochu vyšší.

„Mladické sny o lize už nemám, to je asi pryč, ale dostat se nastálo do tuchlovického áčka by bylo také skvělé,“ říká David Ditrich, jenž si už v osmnácti jako vyučený automechanik vydělává na chlebíček jako řidič u zásilkové služby DPD. A řidič, jak se praví v jedné známé písni, ten tvrdej chleba má! „Já si nestěžuji, na fotbal čas mám,“ dodal s úsměvem talent tuchlovického fotbalu a Osobnost Deníku pro tento týden David Ditrich.