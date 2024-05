Sotva utichl hokejový boom a fanoušci už se pomalu začnou těšit na fotbalový svátek v Německu. V rámci Eura se český tým popasuje ve skupině s Portugalci a bájným Cristianem Ronaldem, dále s Gruzií a Tureckem. Bude u toho také odchovanec Novo Kladna, který se přes SK Kladno dostal už v žácích do Slavie – Tomáš Vlček.

Dnes třiadvacetiletý borec byl v kladenském úspěšném ročníku 2001 velkým talentem. „Už jako malý byl tahounem týmu, na hřišti by vypustil duši. Takový buldok, jenž jde do všeho naplno,“ komentoval Vlčkovy přednosti jeden z jeho tehdejších trenérů Jaroslav Hrubeš před loňským Eurem do 21 let, kde ještě Vlček nebyl ani v základní sestavě, ale jeho pokrok během uplynulé sezony byl tak obrovský, že o jeho nominaci na dospělé Euro nebylo ani moc sporu.

V obraně přitom ani hrát nemusel. „Dával mraky gólů, a když jsem ho dal dozadu, jeho rodičům se to tehdy moc nezdálo. Ale Tomáš si na stoperu zvykl a hraje tam i dneska,“ doplnil Jaroslav Hrubeš.

Vlček tak navazuje na svého předchůdce Jana Suchopárka, který v roce 1996 přivezl z Eura v Anglii senzační stříbro také jako stoper. Byť ještě pár let předtím jako mladíček válel na hrotu útoku třetiligového Kladna a dával gól za gólem.

Kdyby Vlček napodobil Suchopárka i s evropskou medailí, byla by jejich podobnost už přímo pohádková. Ale to moc předbíháme, Tomáš má všechno před sebou. Tak hodně štěstí!