„Pro mě byl asi víc speciální ten první zápas v Kladně na jaře v divizi, ale je fakt, že i teď jsme jsme se těšil. Člověk se víc vyhecuje, protože dost kluků co proti nám dnes hrál dobře znám,“ vyprávěl po zápase a už musel odrážet slovní atak Tadeáše Pospíšila, který si z něj utahoval, že mu dal první gól hlavou. Nicméně tam Vokoun neměl nárok, chybovala obrana.

„Bohužel tím prvním gólem nás Kladno otevřelo a pak se jim dařilo. Měli jsme také proměnit nějakou naší šanci, koncovka nás ale v téhle sezoně docela dost trápí,“ posteskl si pětadvacetiletý brankář.

Ten měl v Kladně nakročeno k dobré kariéře, chytat v A mužstvu začal už jako hodně mladý, ale v rozletu ho zastavil covid a pak i nešťastná zranění. „Za tři roky jsem v Kladně odchytal vlastně jen jediný zápas a už jsem se chtěl hnout z místa,“ vzpomínal nedávno bratr prvoligového rozhodčího Daniela Vokouna.

Paradoxně skončil po utkání, v němž před rokem odchytal kvůli zranění jen pár minut shodou okolností také v MOL Cupu proti Královu Dvoru. Mužstvo pak překvapivě postoupilo dál po výhře 1:0, jenže tehdejší vedení získalo ze Žižkova zkušeného gólmana Švengera a Vokoun pak už neváhal a vzal nabídku Hřebče.

Nelituje, i když jde o klub mnohem skromnější než je Kladno. Střídá se s Petrem Kabelem, sympaťákem, jenž do Hřebče už roky dojíždí z Rakovníka. Ve středu však Kabele Vokounovi fandil, před bránou Hřebče bylo pořád rušno. „Trochu mi tam zacinkali na tyčky, ale ve druhém poločase už to protrhli a ukázali sílu, jakou mají. Právem jsou ve třetí lize a myslím, že tam určitě nebudou do počtu,“ říká Vokoun.

Přesto si jeho tým věřil, koneckonců Kladno nenasadilo všechny svoje opory. „My si věřili spíš kvůli tomu, že víme, jak dokážeme hrát. Po té první půli jsme si věřili ještě víc, bylo to 0:0. Bohužel, hlavně kvůli naší koncovce to neklaplo, ale nedá se nic dělat, život jde dál. A my potřebujeme sbírat body v divizi. Doufám, že to o víkendu v Sokolově odpálíme,“ dodal Martin Vokoun.