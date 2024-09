Kdekdo ve fotbalovém světe se pídí po tom, co zvedlo fotbalový SK Slaný z nekonečných bojů o záchranu divize na první místo tabulky. Je to jen silným týmem? Je to náročným trenérem Jiřím Veselým? Nebo za úspěchem stojí posily hlavně z Kladna? Dobré finanční zabezpečení klubu? Určitě to bude od každého něco, ale velkou měrou k úspěchu rozhodně přispěl také kondiční trenér Martin Kejmar.