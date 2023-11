S Viktorkou tak loni bojoval proti Velvarům, pomohl slavnému klubu k postupu do F:NL, ale dál už tam s ním nepočítali, a tak v létě právě do Velvar odešel na hostování. „Během přípravy si se mnou trenér sedl a řekl, že by chtěl, abych odešel někam, kde dostanu víc herního vytížení, protože on mi ho nezaručí. A tak jsem začal vybírat z nabídek, ale měl jsem brzy jasno,“ říká Žežulka.

Proč si vybral právě Velvary? Zásadní byl trenér Zdeněk Hašek, jenž ho na Žižkově vedl a s nímž měl urostlý borec dobré zkušenosti. „Já bych řekl, že dokonce výborné. Ve fotbalovém prostředí s vámi každý na rovinu nejedná, ale on ano. Nebojí se říci i nepříjemné věci, když se mu něco nelíbí, a tak to má být. Za jeho charakter si ho vážím,“ chválí Žežulka uznávaného trenéra.

Nešťastná třináctka. Hostouň poprvé v ČFL padla - nedala gól

Bylo pro něj navíc dobré, že ve Velvarech hraje i několik kluků, které znal z dřívějška. Navíc na malém městě v malém klubu našel zázemí, jaké mu sedí. „Ve Velvarech se sešla výborná parta jak v kabině, tak v realizačním týmu i ve vedení. Proto tam vše funguje. Je to sice rodinný klub, ale možná díky tomu jsou tam vztahy na lepší úrovni než jinde. Přenáší se to také na hřiště. My hráči jdeme do zápasu s čistými hlavami a můžeme podávat výkony, jaké umíme,“ vypočítává výhody Slovanu.

Jak ale stoper došel k deseti vstřeleným gólům za třináct zápasů? Zase tak velké překvapení v tom nehledejte, i v juniorce Slavie ještě Žežulka nastupoval jako hrotový útočník. Trenér Hašek to věděl, a když kvůli zraněním potřeboval zachránit ofenzivu, využil toho. „Tehdy ve Slavii mi to také docela padalo, ale pak zase třeba v Radotíně vůbec ne. Potřebujete mít trochu štěstí, aby se to k vám odrazilo a já ho teď mám. A hlavně pak spoluhráče, kteří tu akci vytvoří, sám bych tam neudělal vůbec nic,“ má jasno Ondřej Žežulka.

Mimochodem kamarádi si z něj už dělají srandičky, že je jako David Lafata a že ať se míč odrazí ve vápně jakkoliv, je to pokaždé k Žežulkovi…

Velvary jedou na vítězné vlně, obrat začal Kott a dovršil meteor Žežulka

Jenže aby to dotáhl do Sparty jako Lafata, k tomu má ještě Žežulka hodně daleko. Měl svoje sny o lize a dokonce o Lize mistrů nebo zahraničním angažmá. Ale sám říká, že jak člověk stárne, uvažuje realističtěji. Přesto by aspoň do první ligy jednou rád nakoukl, byť fotbal není jeho jedinou volbou.

Slovan Velvary 2023/24. Ondřej ŽežulkaZdroj: Jan SlámaDokázal vystudoval vysokou školu ekonomickou, to není ve fotbalovém prostředí zrovna obvyklá věc. „Musím poděkovat profesorům, protože to nebylo snadné skloubit s fotbalem. Ale snažil jsme se k nim být vždycky slušný a oni byli vstřícní,“ usmívá se.

S investicemi už začal i pracovat, zároveň si však přivydělává jako řidič služby Wolt. „To je pro mne ideální. Chcete být na příjmu a mít kšefty, tak pustíte telefon a po zadání zakázky sednete do auta a jedete. A když se chcete odpojit, jednoduše telefon vypnete. Pro mě dokonalé,“ usmála se Osobnost Deníku pro tento týden Ondřej Žežulka, který má do konce podzimu naprosto konkrétní plány: uhrát s Velvary šest bodů, tím udržet první místo a pak potrápit Opavu v osmifinále MOL Cupu. „Protože když už mám ten sen zahrát si evropský pohár, tak nejjednodušší cesta do něj vede před MOL Cup. Vyhrajete osm zápasů a jste tam,“ chechtá se.

Tak co myslíte, uslyšíme o tomhle šikovném chlapíkovi jednou i v té lize? Možné to rozhodně je!