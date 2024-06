Zcela výjimečně zařadíme do rubriky Osobnost Deník dva fotbalisty. Miroslav Vosyka a Josef Štěpán se nesmazatelně zapsali do historie největšího kladenského klubu SK a ten je při posledním domácím duelu proti Újezdu Praha 4 ocenil. Právem.

Miroslav Vosyka proslul jako trenér mládeže a podílel se na výchově těch nejlepších hráčů, kteří v klubu za posledních padesát roků (tak dlouho kouč v klubu působí!) vyrostli. Ať to byli bratři Jan a Tomáš Procházkové, Tomáš Marek, Marek Liška, Stanislav Hejkal, současný předseda Petr Brabec (sám si ho vysledoval na Braškově), a také vicemistr Evropy z roku 1996 Jan Suchopárek, toho měl pod dohledem 11 roků. „Na Honzovi Suchopárkovi bylo vidět, jak fotbal miluje. Přidával si, a taky to někam dotáhl,“ řekl Vosyka klubovém zpravodaji SK Kladno.

Trénovat začal v roce 1975, když chtěl s fotbalem začít jeho starší syn. Chtěl jedině na SK, jinde nebyla v Kladně tráva, ale tam trenéři žádali, aby táta, velmi slušný fotbalista Slavoje a později také Žižic, s trénováním pomohl.

Kývl, už zůstal a od mládeže nikdy neodešel, i když mu jednou vedení nabídlo mužský tým hrající tehdy třetí ligu. „Od mládeže se mi zkrátka nechtělo,“ vzpomíná.

I přesto, že se Míra Vosyka již trénování aktivně nevěnuje, součástí SK je i nadále. Poctivě vykonává práci archiváře, přičemž pomáhá s organizací zápasů napříč celým klubem.

S druhým oslavencem Josefem Štěpánem pojí Vosyku přátelství, ale třeba i to, že společně byli u velkého úspěchu žáků SK Kladno na turnaji Tivoli Cup v dánské Kodani. Kluci ze středu Čech tam tehdy vyhráli všechny zápasy se skóre 42:0!

Josef Štěpán se prosadil také u mužů, koneckonců je posledním trenérem v historii klubu, který dokázal vyhrát Českou fotbalovou ligu!

Stalo se v roce 1989, kdy ještě existoval společný stát Čechů a Slováků a kvalita soutěží byla o level výš. Koneckonců kvalitu dokresluje, že o pár měsíců později hrálo Československo na MS v Itálii a vypadlo až ve čtvrtfinále s pozdějším mistrem světa Německem…

Štěpán vedl v roce Sametové revoluce parádní tým s Jiřím Hůlou a sešli se v něm borci různých generací, kteří si vyhověli. „Mužstvo bylo tehdy dobře poskládané, když vedle starších hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží, jakými byli Isteník, Tichý a Vdovjak, se začali výrazně prosazovat i mladí odchovanci kladenského fotbalu jako Topka, Havelka, Pejša, Hlásek, Zetek i někteří další,“ vzpomínal později Štěpán na generaci která postoupila do II. ligy a běžně na její zápasy chodilo půldruhého tisíce fanoušků.

Štěpán vyrůstal jako mladý a šikovný hráč na Kablovce, ale zahrál si i za Slavoj a do Kladna přišel jako trenér v roce 1981 poté, co se vážně zranil. Strávil tam sedmnáct let a kromě mužů samozřejmě také vedl hlavně mládež. Rovněž on vedl Jana Suchopárka, ale třeba i dalšího borce, který se výrazně prosadil zejména v Německu, Pavla Drska. A samozřejmě řadu dalších kvalitních fotbalistů.

Miroslav Vosyka i Josef Štěpán každopádně navždy zůstanou nezapomenutelnými postavami SK Kladno a jeho bohaté historie.