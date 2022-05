Do zápasu vkročili domáci nekoncentrovaně a kupili chyby. Soupeř ze Stehelčevsi toho využil, byl pohyblivější a do šaten odcházeli hosté s tříbrankovým náskokem, hřebečtí pak se svěšenými hlavami. Co se dělo v domácí kabině ví jen hráči a trenér Roman Štýbr. Každopádně do druhého poločasu se vrálil tým nabuzený a s odhodláním něco ještě se zápasem udělat. Hned v první minutě se podařilo snížit ubojovanou brankou na 1:3. Dalších 10 minut mírné převahy domácích a šancí na obou stranách proběhlo bez branek. Pak přišly hezké chvíle Radima Horáka, nejprve snížil ze hry a za další dvě minuty z přímého kopu vymetl vzdálenější růžek branky hostí, bylo srovnáno. Utkání bylo otevřené, oba týmy se snažili urvat výhru. To se ale podařilo nakonec domácím, dvěma brankami Lukáše Burgra dokonali obrat z 0:3 na konečných 5:3.