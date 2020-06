V kladenské sportovní hale panovala ve středu odpoledne fajn atmosféra. Na místě byla řada zejména bývalých známých sportovců, fotbalisté, hokejistů, atletů, tenistů, horolezců. O všech Ota Černý do své knížky napsal. Osmdesátku ještě nedosáhl, ale je blízko a leccos pamatuje. Chodil ještě na Kadrabu, Bacílka, jezdil za kladenskými hokejisty na pražskou Štvanici pro první titul.

Trochu se podílel i na výchově největšího sportovce, jaký ve městě a možná i v naší zemi kdy vyrostl - Jaromíra Jágra. "Vždyť jsem byl řadu let vedoucím mužstva PZ Kladno, kde jako kluk hrával Jágr stejně jako třeba Pavel Patera," vzpomínal Černý, jehož zná v Kladně snad každý. Kdo ne kvůli sportu, tak díky jeho hlavní práci z dřívějška, kdy v poldováckém učilišti vyučoval fyziku. "Tenkrát bylo fajn nahodit udičku ze sportu, to pak vyprávěl a bylo po fyzice. Ale když jsme zlobili, otočil se nám podpatkem na noze. A to míval ještě jinačí váhu než teď," smál se Černého někdejší žák, primátor Kladna Dan Jiránek.

Jinak ale Ota Černý později vedl sportovní redakci České televize, jezdil po největších světových sportovních akcích. Šampionátech, olympiádách. Přesto nikdy nezapomněl na sport kladenský, ten měl v srdci.

A pořád ho můžete vídat na různých stadionech - na fotbale v Kladně, Lhotě i Švermově, na volejbalu, tenise, také na koulích - petanque. "Kladno a jeho sport jsou mým životním příběhem a nejen z pohledu novináře. Proto jsem napsal tuhle knihu, za rozhovory najezdil po Kladensku stovky kilometrů a prodebatoval hodiny s příjemnými lidmi. Prostor jsem dal v knize jak velikánům, tak těm, kteří se sportem dovedli jen bavit," říká Otakar Černý, který obsáhl v publikaci na 150ti stranách celkem 24 sportů v Kladně.

Kladenský primátor Dan Jiránek neváhal, když nápad na vydání vzpomínkové knihy na kladenský sport podpořil. Už jen kvůli úžasné historii, kterou borci z kdysi černého města psali, od Jágra, Patery, Pospíšila, Nového ke Klozovi, Košťálkovi, Kadrabovi či třeba plavci Bidrmanovi, šachistovi Hortovi či autokrosaři Hoškovi. "Kniha připomíná historii i významné osobnosti sportu, ale věnuje se i trablům, které zdejší kluby řešily. Sport je každopádně nadále důležitou součástí života v Kladně a přeji si, aby to tak bylo i nadále. Otovi Černému, jehož kniha by mohla být inspirací pro mladé, za ni ze srdce děkuji," poděkoval autorovi Dan Jiránek.

Kniha Sport na Kladně je v prodeji v Městském informačním centru na pěší zóně, v informačním středisku na magistrátu a na pracovišti magistrátu v obchodním centru Oaza.