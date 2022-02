V přípravných utkáních červené karty nepadají. Když hráči neudrží nervy, hrubě faulují, nebo nadávají sudímu, obvykle to vyřeší jejich vykázání na lavičku a zákaz návratu do hry. Místo nich naskočí jiný borec. Na Strahově v tréninkovém centru Sparty to tak ale nebylo.

Hostouni se taková věci může stát i v soutěži, a tak si vyzkoušela, jaké je to hrát více než osmdesát minut v deseti. „To je pravda, ale celkově je to zklamání, na Spartě jsme se těšili, to jsou zápasy za odměnu. A jejich trenéra Michala Horňáka to štvalo rovněž, pro ně to byla generálka a chtěli si zahrát vyrovnanější zápas,“ litoval kouč Hostouně Dominik Rodinger, který byl na mladého gólmana Pančeva pořádně naštvaný. „Takhle jsem v Hostouni na nikoho naštvaný ještě nebyl. Už to udělal na Dukle, kde mu to prošlo se žlutou, a teď znovu. Musí se probrat a posouvat se! Láteřil Rodinger, ale hůl nad mladíkem lámat nehodlá.

Kam o víkendu na fotbal? Hostouň jede na Spartu!

Jinak Rodingerova parta celkem obstála. První gól dostala ještě před vyloučením, druhý až ke konci utkání, vždy po chybě v rozehrávce a rychlém brejku. Oba dal dvacetiletý talent Matyáš Kozák.

Jinak hosté dobře bránili v bloku, bojovali a Spartě moc jasných šancí nedovolili. Sami však neměli žádnou. „Dopředu jsme se v deseti nedostali, ale kluci po pěti měsících na přírodním trávníku dřeli a hrábli si na dno. Jdeme dál!“ dodal bojovně Dominik Rodinger, jehož jste v týdnu mohli zahlédnout na stanici Sport 2 jako spolukomentátora pohárového duelu Partizan Bělehrad – Sparta.

Mimochodem z ještě slavnějšího bělehradského klubu Crvena Zvezda by měla dorazit do Hostouně posila, Nikola Pantič. Dvacetiletý záložník si zahrál už proti Spartě.

Zní to pěkně, ne? Hostouň – ještě před pár lety okresní přebor, bere posilu z CZ Bělehrad…

Sparta Praha B – Hostouň 2:0 (1:0). Branky: 5. a 77. Kozák. ČK: 7. Pančev (H).

Hostouň: Pančev - Novák, Zahranychnyy, Kosík, Januška (55. Miker), Vlasák (8. Tetour), Kubáň, Pantić (70. Neruda), Dočekal (65. Hájek), Kabele (55. Vlasák), Hucek (70. Barbara).

Řisutský kapitán Patyk chce, aby už manažer nemusel objednávat další led