Do něj pronikli také domácí, i když se s Braškovem B docela trápili, hlavně pak s nestárnoucím brankářem Zlatou. Nakonec ho po sólu dostal M. Maňkoš a pak i mladý Holas – 2:0.

Braškovu se nepovedla ani neděle. Příliš mladá sestava na Bílou Horu neměla a dopadla podobně jako vojsko českých stavů v roce 1620 právě na vrchu u letohrádku Hvězda – 0:6. „Pro nás to byl spíš takový test po pauze a vyzkoušení některých hodně mladých kluků. Doma na náš memoriál budeme za týden silnější,“ obhajoval braškovské vystoupení jeden z tahounů Dan Míčka.

Finále mělo rozdílné poločasy. V prvním nasadila Hřebeč zase pár áčkařů a vedla 3:1, pak je ale stáhla a Přítočno se dostalo do hry. Hezkými góly zápas otočilo (Holas 2, Holeček, M. Maňkoš) na 4:3 a slavilo zisk poháru.

Ten jim předal vnuk Jana Burgera, také Jan, dnes předseda klubu. S ním pak jeho táta Milan, a také sekretář Milan Maňkoš. Jan Burger poděkoval všem účastníkům turnaje včetně rozhodčích a diváků, všem popřál do nové sezony hodně úspěchů a předal poháry za vítězství kapitánovi Dušanu Holečkovi a dlouholeté opoře Pavlu Jíchovi.

„První poločas pro nás byl těžký, tam měla Hřebeč áčkaře. Ale nějaké šance jsme také měli. Po přestávce jsme už zase my měli asi kvalitnější sestavu, soupeře začali přehrávat a otočili to,“ komentoval výhru svého týmu velezkušený kouč Petr Fíman.

A jak je na tom jeho tým před startem nové sezony v okresním přeboru? Bude opět patřit k tomu lepšímu? „Problémy bychom mít neměli, ale přece jen bychom potřebovali trochu posílit. Odejde nám asi Senko do Slavoje, je to vyšší soutěž a bránit mu zřejmě nebudeme. Sami jsme také něco měli v plánu, jenže nepovedlo se. Takže zůstáváme v podstatě se stejným kádrem, který vůbec není špatný, ale zase to není to, co bych si představoval,“ přiznal Petr Fíman.