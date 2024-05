Ve skvělé formě hraje fotbalový starší dorost SK Kladno. Tentokrát si vyšlápl na Jablonec, který vede tabulku České ligy a bojuje o postup do nejvyšší soutěže. Utkání skončilo remízou 1:1. Mladší dorostenci s Jabloncem také remizovali, ale 3:3. Starší žáci remizovali rovněž 1:1 v Ústí nad Labem a neprohráli tak po páté v řadě. Bude to stačit na záchranu ligy?

Sokol Hostouň - SK Kladno "B" 1:0, KP U19, 24. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Vedoucí tým České fotbalové ligy staršího dorostu z Jablonce se představil na hřišti SK Kladno. V prvním poločase si lídr tabulky vypracoval více šancí, ale do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Ten zůstal i na konci utkání. Ve druhém poločase byli ale lepší domácí a hosté byli rádi za bod. „První poločas nebyl ideální, ale ve druhém se hra radikálně zlepšila a soupeře jsme do ničeho nepustili. Naopak jsme to byli my, kdo mohl v závěru rozhodnout,“ litoval kladenský trenér Jan Pejša.

Mladší dorostenci SK v divokém zápase remizovali s Jabloncem 3:3. „S přístupem, výkonem a hrou můžeme být spokojeni. Ovšem neproměněné šance a tři obdržené branky celkově kazí dojem,“ hodnotil Jan Procházka, trenér Kladna.

Remízou skončilo i utkání staršího dorostu SK v krajském přeboru. V Benátkách nad Jizerou hrál nerozhodně 1:1. „Snahu, nasazení i bojovnost nelze hráčům upřít. Ale bohužel jsme selhali v proměňování šancí,“ řekl kladenský trenér Marek Novobilský.

Jedinou výhru dorostů SK Kladno si tak připsali fotbalisté SK Kladno do šestnácti let. V Benátkách nad Jizerou zvítězili vysoko 8:3.

ČLD U19: SK Kladno - FA Jablonec 1:1 (1:1)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Hanuščík (81. Kejzlar) - Měchura, Rous, Došek – Eška (89. Fedorovych)

Branka: Liška

ČLD U17: SK Kladno - FA Jablonec 3:3 (1:2)

Sestava: Hejkal - Hůla, Požár, Kučera, Abrham (46. Jílek) - Procházka, Maxant, Kejzlar, Mucha, Janát (82. Palán), Feřtek (87. Drechsel)

Branky: Mucha, Feřtek, Jílek

KPSD: SK Benátky nad Jizerou - SK Kladno „B“ 1:1 (0:0)

Sestava: Kralovič - Rekl, Novobilský Matyáš, Rottner, Fedorovych - Palán (67. Novák), Shcheholiev, Šťastný (61. Drechsel), Svoboda (82. Novobilský Marek) - Vlčkov - Tunka

Branky: Tunka

KPMD: SK Benátky nad Jizerou – SK Kladno „B“ 3:8 (2:3)

Sestava: Nohava - Sychevskyi (60. Soukup), Polcar, Novobilský, Přerovský (46. Rekl) - Drechsel, Peroutka, Burle, Šťastný (60. Kalík), Novák - Valach

Branky: 2x Novák, 2x Burle, Valach, Novák, Rekl, Nohava

Je pro žáky bod málo?

V poslední minutě utkání sahali starší žáci SK Kladno do patnácti let po vítězství v Ústí nad Labem. Jenže neproměnili pokutový kop a zápas skončil remízou 1:1. Hosté se dostali do vedení osm minut před koncem, pak neproměnili velkou šanci a domácí vyrovnali. „Předvedli jsme velmi dobrý a bojovný výkon. Klukům nemáme co vytknout, ale vzhledem k vývoji utkání je bod ztráta. Na druhou stranu jsme ale po páté za sebou neprohráli,“ řekl Josef Procházka, trenér Kladna. Nyní má jeho tým náskok jeden bod na barážové místo. Cidlina má však zápas k dobru a do konce soutěže chybí ještě šest kol.

Vyrovnané a bojovné utkání sehráli starší žáci SK Kladno do čtrnácti let na hřišti Ústí nad Labem. Hosté neudrželi poločasové vedení 1:0 a prohráli 1:2. „Soupeř disponoval třemi nadstandardními hráči, kteří utkání rozhodli,“ konstatoval kladenský trenér Vladimír Procházka.

Na těžkého soupeře narazili v České lize mladších žáků fotbalisté SK Kladno. Mužstvo U13 nezachytilo na hřišti Slavie Praha začátek a brzy vysoko prohrávalo. Postupem času vyrovnalo hru i skóre, ale domácí v konci rozhodli na konečných 13:9. „Bohužel jsme do utkání vstoupili bez pohybu a nasazení. Domácí vyhráli zcela zaslouženě,“ přiznal Michal Zachariáš, trenér Kladna.

Vítězstvím domácí Slavie Praha skončilo i utkání mladších žáku do dvanácti let. Pražané porazili fotbalisty SK Kladno 4:0. „Nebylo to z naší strany špatné utkání. Oproti minulému jsme se zlepšili, avšak hrát s takto těžkým soupeřem je pro nás velmi náročné,“ hodnotil kladenský trenér Roman Pavlíček.

ČLŽ U15: FK Ústí nad Labem – SK Kladno 1:1 (0:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Mestek, Antonov, David - Mariňák, Chvalník, Fitko, Protiva, Polcar (70. Pešek) – Hájek

Branka: David

ČLŽ U14: FK Ústí nad Labem - SK Kladno 2:1 (0:1)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Skála (60. Evan), Hauge, Vejvoda, Háž - Pleiner (51. Svoboda), Jícha Jan, Zachariáš, Macháček (60. Melka)- Holý (69. Volkov), Drsek (51. Lidický)

Branka: Holý

ČLŽ U13: SK Slavia Praha – SK Kladno 9:13

Sestava: Šnábl – Poloček, Dudáček, Kadlík, Soukup, Antonov, Dvořák, Rindoš, Lukáč, Zemek, Kučera, Kalinová

Branky: 3x Kadlík, 2x Lukáč, 2x Kučera, Poloček, Rindoš

ČLŽ U12: SK Slavia Praha – SK Kladno 4:0

Sestava: Verner, Rojt – Hunal, Koloušek, Hlinovský, Spal, Zajíček, Suchý, Hlava, Svoboda, Pelc, Chadima, Phalek, Dia, Steckovič

Petr MAŇKOŠ