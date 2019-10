V šestém kole České ligy staršího dorostu hráli fotbalisté SK Kladna na hřišti v Českých Budějovicích. Po vyrovnaném prvním poločase nakonec odjeli hosté s porážkou 1:4. „Rozhodujícím faktorem naší prohry byly individuální chyby obránců, které domácí dokázali potrestat,“ hodnotil Radek Duda, trenér Kladna.

Další zasloužené vítězství si připsali fotbalisté SK Kladna do osmnácti let. Tentokrát zvítězili na hřišti Libčic 3:0

Na hřišti v Českých Budějovicích prohrál i mladší dorost a to vysoko 1:6. „Z naší strany absolutně nepovedené utkání, ve kterém jsme byli ve všech aspektech hry daleko horším týmem. Za celé utkání se nenašel jediný hráč, který by se přiblížil k výkonům z minulých utkání,“ shrnul kladenský trenér Jan Pejša.

ČLD U19 – SK české Budějovice U18 - SK Kladno 4:1 (1:0)

Branka: Slabý

Sestava: Cimrman - Kreisinger, Kolářský, Janda, Veiner – Krpálek (77. Čermák), Donát, Pospíšil L., Čapek (56. Dolák), Slabý - Šnobl

I. A třída – Libčice - SK Kladno U18 0:3 (0:2)

Branky: Chvojka 2x, Chlumský

Sestava: Cimrman - Grumlík, Tyban, Kukla, Landa (46. Heler) - Mysliveček (64. Rottner), Chvojka, Ricci, Mačura - Lunger, Chvojka

ČLD U17 – SK české Budějovice U16 - SK Kladno 6:1 (2:0)

Branka: Kácl

Sestava: Ševce - Vaňous, Rottner, Bokša, Kácl - Zábranský, Blažek - Truhlář, Duda, Charvát (46. Halaj) - Tung (70. Podivínský)

Na umělé trávě Admiry Praha vyhráli hráči SK Kladna do patnácti let 3:2. V bojovném utkání vedli po prvním poločase domácí, ale fotbalovější hosté dokázali výsledek otočit. „Zápas nebyl moc ke koukání. Na malém hřišti nás chtěl soupeř přehrát důrazem a dlouhými nakopávanými míči, což se jim v první půli několikrát podařilo. Do druhého poločasu jsme přidali daleko více pohybu a vyrovnali se silově. Svou fotbalovostí jsme nakonec utkání zvládli otočit, a to se cení, " řekl po utkání trenér Kladna Jan Procházka.

Čtyři zápasy a čtyři výhry – to je bilance fotbalistů SK Kladna do čtrnácti let. Vítězství 5:3 na hřišti Admiry Praha se ale nerodilo vůbec lehce. Výsledek byl po celé utkání jako na houpačce, ale závěr zvládli lépe hosté a slavili další tři body. „Vinou nekoncentrovanosti jsme dovolili soupeři vrátit se do zápasu. To se příště už nesmí opakovat,“ přeje si Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

ČDŽ U15 – FK Admira Praha - SK Kladno 2:3 (2:1)

Branky: Hanuščík 2x, Kloček

Sestava: Vajshajtl - Janega , Kalina (19. Rous), Podivínský, Novák - Lank (37. Kudak), Hanuščík, Fajka, Fiala, Vosyka (51. Rottner) - Kloček

ČDŽ U14 – FK Admira Praha - SK Kladno 3:5 (0:1)

Branky: Kůsa 2x, Pavlíček 2x, Hamouz

Sestava: Tunka - Hrudka (40. Mikula), Chochola, Pospíšil, Požár (40. Egermaier) - Řehoř M. (40. Eška), Hamouz, Kolka ( 60. Beneš ), Pavlíček – Haluza (70. Řehoř L.), Zoubek (75. Randýsek).

Jednoznačný průběh mělo utkání České ligy mladších žáků do třinácti let na hřišti v Litvínově. Hosté z Kladna zápas zcela ovládli a bylo z toho vysoké vítězství 9:1. „Toto bylo povinné vítězství. V utkání jsme si vypracovali velké množství brankových příležitostí a přitom se dobře koncentrovali i na obrannou činnost,“ řekl Václav Feřtek, trenér Kladna.

Na první pohled jde o jednoznačné vítězství fotbalistů Kladna. Jenže výsledek 8:2 se na hřišti v Litvínově nerodil vůbec lehce. Domácí fotbalisté vysoko a aktivně napadali, jenže hosté si dobrou kombinací nakonec vypracovali více brankových příležitostí, které dokázali proměnit. „Trvalo nám než jsme se srovnali s úzkým hřištěm a soupeřem. Pak jsme ale zaslouženě vyhráli,“ shrnul kladenský trenér Marek Novobilský.

ČLŽ U13 – FŠ Litvínov - SK Kladno 1:9

Branky: Kopta 2x,Feřtek 2,Trousil 2 Mucha,Janát,Halaj,

Sestava: Hejkal - Halaj, Svoboda, Kolísek, Chvapil, Kelíšek, Janát, Feřtek, Procházka, Jílek, Kopta, Mucha, Pavlík, Trousil, Adamus, Hašek

ČLŽ U12 – FŠ Litvínov - SK Kladno 2:8

Branky: Novobilský 2x, Valach, Polák, Přerovský, Novotný, Burle, Justra

Sestava: Nohava, Černý - Šťastný, Přerovský, Novotný, Janouch, Brejník, Kučera Jakub, Kraus, Novobilský, Justra, Procházka, Polák, Kučera Josef, Burle, Valach.

Petr MAŇKOŠ