Ve Smečně se už delší čas hraje výborný fotbal, chodí na něj diváci, přesto se účastník okresního přeboru dočkal nepříjemného překvapení, když mu zastupitelstvo města snížilo rozpočet na 70 tisíc korun na sezonu. Díky snaze Tomáše Průši a jeho spolupracovníků se povedlo zorganizovat akci, která zbývajících 40 tisíc do klubové kasy přinesla. Předány budou v rámci sobotního duelu proti Družci.

Šek pro fotbalisty Sokola Smečno bude předán v sobotu při mistráku proti Družci. | Foto: Tomáš Průša

Tomáš Průša pozval do Smečna koncertovat skupinu Ortel. Ta bývá označována za kontroverzní a dokonce xenofobní, každopádně je hodně populární. A do Smečna na její koncert v úvodu prázdnin přišla spousta diváků, víc než tři stovky. Výtěžek koncertu poputuje na konto fotbalistů. "Myšlenka dobročinného koncertu na podporu fotbalistů a mládeže ve Smečně mě napadla poté, co zastupitelstvo města Smečna neschválilo příspěvek ve výši 120 tisíc korun a po hlasování dostal klub 70 tisíc, což je z hlediska nákladů na údržbu a provoz nedostačující. Argumenty některých zastupitelů byly fakt perlami," píše Tomáš Průša.

Poděkoval všem třem stovkám platících diváků, i neplatícím dětem a vozíčkářům. "Děkujeme za účast také divákům až ze Slovenska, Moravy nebo starostce z Měděnce Valerii Markové," pokračoval Průša.

Ocenil rovněž pomocníky, kteří mu s akcí pomáhali bez nároku na honorář. "V prvé řadě bych poděkoval synovi Tomáši Průšovi, který zajistil dobrovolníky a jejich organizací. Velký dík patří Jindrovi Šilhavému a jeho rodině, dále Michaele Hliboké Šilhavé, Radce Svobodové, Ivaně Sochrové, Marku Smrčenskému, Marku Vlkavců, Sarah Frantové, Ivet Rakašové, Filipu Tomáškovi, také Any Aně Anet s rozvozem plakátů. A samozřejmě klukům z kapely Ortel a Trilobit Rock. Doufám, že jsem na někoho nezapomněl," pokračoval Tomáš Průša.

Čistý příjem ze vstupenek po odečtení nákladů činil 28 957 korun, příjem z prodeje triček, samolepek a hrníčků 6346 korun. Celkový zisk 35 303 korun vylepšil právě Tomáš Průša, jenž ze svého dodal bonus 4697 korun a zaokrouhlil tak konečnou částku na čtyřicet tisíc.

Ta bude připsána na účet Sokola Smečno v pátek 21. října, o den později při zápase okresního přeboru Smečno - Družec (15:30) slavnostně předán šek. "Tomáši Průšovi a jeho spolupracovníkům moc děkujeme. Doba není jednoduchá, náklady máme velké a každou korunu do rozpočtu vítáme," poděkoval předseda Sokola Smečno Martin Jelínek.