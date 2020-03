O víkendu mají začít také okresní fotbalové soutěže. Vzhledem k tomu, že i dění na fotbalových trávnících se týká rozhodnutí vlády o zavřených sportovištích, bude jejich začátek odložený prozatím o třicet dní, pokud nebude určeno jinak.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Tím by fotbalisté přišli o první čtyři jarní kola, takže třináct kol by se posléze muselo vtěsnat do dvou měsíců. Pro méně trénované sportovce by to byl velký fyzický zápřah spojený se zvýšenou hrozbou zranění.