Trenéři, v tomhle případě Jaroslav Křtěn a Vladimír Trejbal, s kluky prožívají všechny fotbalové strasti i slasti. Říká Pavel mladší.

On se totiž Pavel jmenuje i jeho táta, ale ten prý fotbal nikdy nehrál a jen ho sleduje jako fanoušek.

Jak se Pavlíkovi se slavným jménem žije? Prý úplně v pohodě. „Podle mě je to spíš dobré, zapamatuje si mě víc lidí a lépe mě znají. A že by si ze mě kamarádi v šatně dělali legrácky? To vůbec, spíš naopak, také oni Pavla Nedvěda znají,“ vypráví kluk, který má všechno před sebou.

Ten zatím střídá posty, trenéři u takhle mladých borců zkoušejí, na co se nejlépe hodí.

Ale jestli bude jednou fakt dobrý, tak si Itálii jako jeho slavný jmenovec a držitel Zlatého míče nevybere. „Mnohem radši bych šel do Německa, moc fandím Bayernu Mnichov a Borussii Dortmund,“ překvapil na závěr Pavel Nedvěd.

Pavel Nedvěd, jedna z nadějí Baníku Švermov se slavným jménem.Zdroj: Foto: archiv rodiny

