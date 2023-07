Ve Slavoji nastupuje docela dost bývalých hráčů Libušína, a protože mezi nimi panují přátelské vztahy, neměly týmy obavy, že by se zápas nějak zvrtl. Za domácí Kladeňáky se trefil hlavou Abrham, jenž se vrátil ze zkoušky v divizním Slaném. Podle kouče Jiřího Veselého by na slánskou sestavu měl, nicméně kombinovat divizi s vrcholovým futsalem, který hraje Abrham také, by asi nebylo ideální. Rádi jsou také na Slavoji, bez tohoto borce by jim bylo asi ouvej… Druhou branku na 2:2 dával další kanonýr Michal Zieber.