Hosté přijeli do Rakovníka dost oslabeni. Jejich největší přestupové eso zimy Zdeněk Folprecht musel do Zlína za sponzorskými povinnostmi, nehráli ani další zkušení borci Fitko, Růžička, Pudil a Žahour. Naopak šanci dostali dorostenci Ditrich, Kraček a nově Matějovský z Rudy, který to měl na hřiště Tatranu vlastně jen přes les.

Rakovničtí byli kompletnější, ale je do poločasu, pak museli odcestovat na školení krajských rozhodčích Červený, Sabo a Bohatý.

Góly padaly až po přestávce, oba týmy se střídaly ve vedení. Nejdřív měli náskok domácí, když po spolupráci Sklenky s Turbákem mířil přesně Ždánský. Na 2:2 pak srovnával dorážkou střídající Kotaska. Za hosty skóroval ex-rakovnický Duchoň po rohu (na 1:2) a dvakrát Kárník, pokaždé z penalty a pokaždé za faul na rychlého Cabejška. Za normálních okolností by kopal penalty zřejmě nejspolehlivější exekutor ve střední Evropě Fitko, ale i jeho mladší spolubojovník ukázal dobré zakončení.

„Pro nás je to trochu škoda, protože dobrý výkon mohl podpořit také dobrý výsledek, ale vzhledem k tomu, že jsme proti kvalitnímu soupeři podali o mnoho lepší výkon než před týdnem, tak to beru. Tuchlovice měly sílu, my zase byli nebezpeční z brejků, to je nám vlastní,“ hodnotil trenér Rakovníka Jaroslav Hamouz a speciálně pochválil obranu z prvního poločasu, zejména pak beky Vydru a Turbáka. Oba mile překvapili.

Hostující Miroslav Supáček byl také spokojen, zápas měl podle něj všechno, co kvalitní příprava má obsahovat. „Až ještě trochu zrychlíme přechod do útoku, bude to dobré,“ mrkl trenér Tuchlovic.

SK Rakovník – AFK Tuchlovice 2:3 (1:1). Branky: Žďánský, Kotaska - Kárník 2 (obě z PK), Duchoň.

Rakovník: Zach (46. Pešek) – Vydra (46. Kotaska), Šindler, Severin, Turbák (46. Paušíma) – Červený (46. Valcha), Sklenka, Čadek, Sabo (46. Alexij), Wajshajtl – Bohatý (46. Žďánský).

Tuchlovice: Skalák (46. Tůma) – Pilař (70. Hodan), Duchoň, Nosek, Kárník – Kubů, Tóth – Kraček, Bureš (46. Matějovský) – Ditrich (46. Cabejšek) – Kraus (46. Baratanskyy).