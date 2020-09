Téměř stoprocentní víkend má za sebou mládež SK Kladno. Dorosty zvítězily na hřišti v Mostě U19 2:1 a U17 6:0. Starší žáci rozdrtili doma Aritmu Praha 9:1 a 4:1. Své utkání nezvládl pouze dorost do osmnácti let, když prohrál v Červeném Újezdu. Mladší žáci měli volno.

SK Kladno U19 2020/21 | Foto: SK Kladno

První vítězství si připsali fotbalisté SK Kladno do devatenácti let. V České lize staršího dorostu nastoupili na hřišti v Mostě a zvítězili 2:1. Na vítězství se podílel jedním gólem i Tadeáš Pospíšil, který posílil tým dorostu, i když už druhou sezónu válí v divizním mužstvu dospělých. „Za výborný kolektivní výkon si naši chlapci zasloužili pochvalu a poděkování. Takto by mělo Kladno bojovat vždy a za všech okolností,“ řekl Radek Duda, trenér Kladna.