Planeo Cup – Pohár mládeže FAČR bude pro týmy opět skvělou příležitostí utkávat se se soupeři z celé republiky všech výkonností. Do nové sezóny se přihlásilo rekordních 917 týmů z 259 klubů. Po celé republice se zapojí od prvních předkol až po závěrečné finálové turnaje více než 18 tisíc hráčů a hráček.

Ve Středočeském kraji už do Planeo Cupu naskočily desítky klubů v nejmladších kategoriích do úvodních předkol. První turnaje se hrály nebo se v nejbližších dnech začnou hrát v Poříčí nad Sázavou, Nespekách, Radonicích, Pečkách nebo Unhošti. A také už známe první úspěšné týmy. V Nespekách například uhráli postup fotbalisté Táborska a Benešova, v Poříčí vyhrála Viktoria Vestec. Do turnajů se zapojil SK Kladno, dále pak například Nymburk, Kolín, Hostivice, Mladá Boleslav, Zeleneč nebo Český Brod. Nadšení a radost všech malých fotbalistů představují příval emocí pro každého na hřišti i v řadách diváků.

Důležitost podpory mládežnického fotbalu v těchto nelehkých podmínkách si uvědomuje i samotná Fotbalová asociace ČR, která již jedenáctou sezónu spoluorganizuje tento unikátní projekt. „„Soutěž má mimořádný ohlas, těší nás velký zájem zúčastněných klubů, které v září začnou bojovat v první fázi soutěže. Tedy zhruba jen tři měsíce poté, co vyvrcholil předchozí ročník. Přejeme všem, kteří se do Poháru mládeže FAČR zapojí, mnoho zážitků a sportovních úspěchů,“ uvedl Michal Valtr, generální sekretář FAČR.

Pohár mládeže FAČR má své pevné místo ve fotbalovém kalendáři a pro všechny mládežnické týmy nese punc mimořádné události. Jedná se o unikátní akci nejen v České republice, ale nemá obdoby ani v dalších evropských zemích. I takto významný projekt by se však neobešel bez silných partnerů. Mezi ně patří především titulární partner Planeo. „Skutečnost, že turnaj může stát na počátku slibné kariéry mnohých fotbalistů a fotbalistek je důvod, proč je značka Planeo již druhým rokem titulárním partnerem této skvělé akce. Rekordní počet přihlášených klubů a spoustu novinek pro sezónu 2022/23 svědčí o vysoké úrovni a oblíbenosti turnaje,“ říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo.

Každým rokem můžou účastníci na turnajích registrovat mnoho fotbalových osobností v rolích podporovatelů nebo ambasadorů. Byli to například Karel Poborský, Petr Kouba, Tomáš Ujfaluši, David Rozehnal, Jaroslav Šilhavý, Jaroslav Hřebík, Luboš Kozel, David Lafata nebo Tomáš Hübschman. V posledních ročnících se ale mnohé fotbalové osobnosti objevily také v rolích otců, jejichž synové se turnajů účastní. Mezi ně patří například Milan Baroš, Tomáš Sivok, Jan Polák, Bořek Dočkal, David Lafata, Luděk Zelenka, Theodor Gebre Selassie nebo Mário Holek, který mimo jiné působí i jako trenér U8 Zbrojovky Brno.

Ani letošní ročník se neobejde bez nerozlučná moderátorsko-fotbalové dvojice Pavel Čapek a Jakub Kohák. Oba budou všechny účastníky provázet od podzimu až do jara a určitě se s nimi potkají na finálových turnajích, které jsou opravdovým vyvrcholením celého ročníku.

Na začátku září se sice teprve rozjíždějí předkola, ale již nyní jsou známy termíny jarních finálových turnajů. Místa jejich konání se budou teprve vybírat.

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUP – POHÁR MLÁDEŽE FAČR 2022/23

U13 29. – 30. 4. 2023

U12 13. – 14. 5. 2023

U11 6. – 7. 5. 2023

U10 20. – 21. 5. 2023

U9 27. – 28. 5. 2023

U8 3. – 4. 6. 2023

